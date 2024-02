ROUNDUP: Hamas-Chef bespricht 'neueste Entwicklungen in Gaza' mit Katars Emir

DOHA (dpa-AFX) - Der katarische Emir Tamim bin Hamad al-Thani hat sich mit Hamas-Chef Ismail Hanija getroffen. Während des Treffens am Montag in der katarischen Hauptstadt Doha ging es um die "neuesten Entwicklungen im Gazastreifen" und die aktuellen Bemühungen Katars, zwischen der islamistischen Hamas und Israel zu vermitteln, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA berichtete. Auch eine ägyptische Delegation ist am Montag laut informierten Kreisen nach Katar aufgebrochen. Israel hat Medienberichten zufolge eine Delegation mit begrenztem Mandat in das Emirat geschickt, um Fragen eher technischer Art zu besprechen.

Der Golfstaat, Ägypten und die USA bemühen sich derzeit weiter, zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln und möglichst vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan eine Feuerpause zu erreichen, die auch zu einer Freilassung der israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas führen soll. Der für Muslime heilige Monat Ramadan beginnt um den 10. März.

Aus Hamas-Kreisen in Beirut hieß es, dass die "optimistische Atmosphäre", von der die amerikanische und israelische Seiten berichteten, nicht der Realität entspreche. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lasse demnach stets die wichtigsten Forderungen der Hamas außer Acht: ein umfassender Waffenstillstand, der vollständige Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und die Rückkehr der geflohenen Menschen aus dem Norden des abgeriegelten Küstenstreifens./arj/DP/jha