TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Februar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen 10:00 DEU: Siemens Energy Hauptversammlung (online), München 12:05 USA: Domino's Pizza, Q4-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen 22:30 USA: iRobot, Q4-Zahlen USA: Adtran, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 08:00 LTN: Industrieproduktion 1/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/24 16:00 USA: Neubauverkäufe 1/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 2/24 SONSTIGE TERMINE ARE: 13. WTO-Ministerkonferenz, Abu Dhabi ESP: Mobile World Congress, Barcelona