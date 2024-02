Verdi erhöht Druck auf Lufthansa - Zügiges Angebot gefordert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Im Tarifstreit mit der Lufthansa macht die Gewerkschaft Verdi Druck.

Sie forderte noch vor der regulären Verhandlungsrunde am 13. März Gespräche über angestrebte Verbesserungen für das Bodenpersonal. Voraussetzung dafür sei, dass der Konzern vorab ein verbessertes Angebot vorlege. "Nach vier Verhandlungen und unzähligen Gesprächen weiß das Unternehmen, was nötig ist, um zur schnellen und erfolgreichen Beendigung dieser Tarifverhandlungen zu kommen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky am Samstag. "Der Ball liegt jetzt im Feld der Lufthansa, um weitere Arbeitskämpfe zu vermeiden."

Die Lufthansa erklärte am Sonntag auf Anfrage, man habe die Aussagen von Verdi zur Kenntnis genommen und sei weiter an einer schnellen Einigung interessiert.

Am Donnerstag war eine Einigung zwischen den Tarifparteien gescheitert. Verdi fordert für die rund 25.000 Mitarbeiter eine Entgelt-Erhöhung um 12,5 Prozent und eine Inflationsprämie von 3000 Euro bei nur einem Jahr Laufzeit.

