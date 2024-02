GNW-Adhoc: Alira Health veröffentlicht den 2024 Global Medtech Contract Manufacturing Report

^FRAMINGHAM, Mass., Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alira Health (https://alirahealth.com/), ein weltweit tätiges Beratungs- und klinisches Forschungsunternehmen im Bereich Biowissenschaften, gab die Veröffentlichung des 2024 Global Medtech Contract Manufacturing Report (https://alirahealth.com/education-hub/global-medtech-contract-manufacturing- cdmo-2024-report/) bekannt. Dieser Bericht bietet eine umfassende Analyse der Trends auf dem globalen Markt für medizintechnische Auftragsfertigung (CDMO) und enthält einen tiefen Einblick in das Umfeld der Auftragsfertigung in Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Skandinavien. Die wichtigsten Highlights des Berichts: * Die Outsourcing-Märkte Europas und der USA machen zusammen mehr als die Hälfte der weltweiten CDMO-Branche aus. In Europa gibt es viele kleinere, lokale Unternehmen, die eine weltweit anerkannte Spezialisierung über fragmentierte betriebliche Strukturen hinweg bieten. * CDMO-Unternehmen mit Hauptsitz in den USA erwirtschaften fast die Hälfte des Gesamtumsatzes auf dem europäischen CDMO-Markt für Medizintechnik. * Im Jahr 2023 wurde weltweit eine fast rekordverdächtige Anzahl von Deals im Zusammenhang mit medizintechnischen CDMO-Unternehmen getätigt. Mehr als die Hälfte dieser Deals fanden grenzüberschreitend zwischen US-amerikanischen, asiatischen und europäischen Unternehmen statt, was ein zunehmendes Interesse an geografischer Expansion zeigt. * Die Endmärkte, in denen die meisten Deals getätigt wurden, sind auch die am schnellsten wachsenden Medizintechnik-Vertikale. Dies deutet darauf hin, dass die Investoren auch in Zukunft von florierenden Geschäften in den Bereichen Orthopädie, Herz-Kreislauf und Chirurgie ausgehen. Dieser Bericht erweitert die jährliche Berichterstattung von Alira Health über den US-amerikanischen CDMO-Markt und bietet einen tiefen Einblick in das westeuropäische CDMO-Umfeld. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem Massachusetts Medical Device Industry Council (MassMEDIC) entwickelt, dem größten regionalen Medizintechnikverband der USA und Partner von Alira Health in der Medizintechnikbranche. ?Das Outsourcing in der Medizintechnik setzt seinen jahrzehntelangen Trend der schnellen Konsolidierung fort, der durch Kapitalinvestitionen befördert wird. Alles in allem hat sich diese Konsolidierung positiv auf eine Branche ausgewirkt, die sich nun durch ein robustes langfristiges Wachstumspotenzial und hohe Wertschöpfungsmöglichkeiten für Medizintechnikhersteller auszeichnet", sagte Carlo Stimamiglio, Partner, Transaction Advisory Practice bei Alira Health. ?Unser Branchenbericht gibt detaillierte Einblicke in diese Trends und bietet eine wichtige Orientierungshilfe für strategische Entscheidungen und geplante Übernahmen." Der 2024 Global Medtech Contract Manufacturing Report ist jetzt zum Herunterladen verfügbar (https://alirahealth.com/education-hub/global-medtech- contract-manufacturing-cdmo-2024-report). Für Medienanfragen, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an John McLaughlin unter John.McLaughlin@AliraHealth.com (mailto:John.McLaughlin@AliraHealth.com). Über Alira Health Alira Health ist ein weltweit tätiges Beratungs- und klinisches Forschungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften in Partnerschaft mit den Patienten durch innovative Technologien und fachkundige Beratung menschlicher zu machen. Von der Entwicklung bis zur medizinischen Versorgung ergänzt Alira Health die Expertise seiner Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotech und Medizintechnik mit einem umfassenden Spektrum an Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen. Erfahren Sie mehr unter AliraHealth.com (https://alirahealth.com/). Kontakt: John McLaughlin john.mclaughlin@alirahealth.com (mailto:john.mclaughlin@alirahealth.com) °