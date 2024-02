GNW-Adhoc: Cloud-Tech-Innovation trifft auf Nachhaltigkeit: Payara startet den "Power Up Your Jakarta EE" Hackathon

^LONDON, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara Services, der führende Anbieter

von Anwendungsserver-Technologie, kündigt mit Stolz den ?Power Up Your Jakarta EE" Hackathon an, ein bahnbrechendes virtuelles Event, das die Spitzentechnologie Payara Cloud mit einem Engagement für Nachhaltigkeit verbindet. Das Event bietet eine Plattform für Unternehmer und Innovatoren, um zusammenzuarbeiten, Ideen zu entwickeln und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Die Teilnehmer können ihre Talente entwickeln und positive Veränderungen in der Branche vorantreiben. Wenn Sie mehr erfahren und sich anmelden möchten, besuchen Sie https://www.payara.fish/page/payara-hackathon-2024/. Der Hackathon, der am 11. März beginnt, lädt Java EE- und Jakarta EE-Entwickler ein, Lösungen für dringende ökologische, soziale und wirtschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Als solches wird das Event letztendlich die Entwicklung von Schlüsseltechnologien für eine nachhaltigere und technologisch fortschrittlichere Zukunft unterstützen. Die Hauptaufgabe dieses Hackathons ist es, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen, indem bestehende und neue Anwendungen vorgestellt werden, die sich mit wichtigen Themen wie Energieeinsparung, Abfallreduzierung, nachhaltige Landwirtschaft und umweltfreundlicher Transport befassen. Im Einklang mit dem neuen Slogan des Unternehmens Payara, ?Power up your Jakarta EE", werden die Teilnehmer dazu ermutigt, das Potenzial von Jakarta EE zu maximieren. Ziel des Hackathons ist es, technische Meisterleistungen bei der Nutzung von Jakarta EE-Funktionen zu belohnen, um skalierbare, wirkungsvolle und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Die Teilnehmer werden die Leistungsfähigkeit von Jakarta EE, insbesondere das Jakarta EE Web Profile, als Rückgrat ihrer Anwendungen nutzen und so die Stärke und Vielseitigkeit der Jakarta EE- Technologien demonstrieren. Die Bereitstellungsplattform der Wahl ist Payara Cloud, wo die Teilnehmer die Einfachheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Bereitstellung von Jakarta EE-Anwendungen hervorheben werden. Die Lösungen werden von Java-Branchenführern und Jakarta EE-Experten auf der Grundlage von Innovation, Wirkung, Relevanz, technischer Beherrschung und Benutzererfahrung bewertet und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre originellen und effektiven Lösungen zu präsentieren. Die Gewinner werden im April bekannt gegeben. Sie werden auf den Plattformen von Payara und der Eclipse Foundation ins Rampenlicht gerückt, erhalten Geldpreise und können ihre Lösungen einem weltweiten Publikum von Java-Anwendern präsentieren. ?Wir glauben daran, die Macht der Technologie zu nutzen, um positive Veränderungen voranzutreiben, und der 'Power Up Jakarta EE' Hackathon verkörpert dieses Ziel. Indem wir die klügsten Köpfe der Java- und Jakarta EE-Branche zusammenbringen und ihre Talente fördern, wollen wir Innovationen für eine nachhaltige Zukunft schaffen. Gestalten Sie mit uns eine grünere Zukunft und zeigen Sie die Möglichkeiten von Jakarta EE auf Payara Cloud", so Valentina Kovacic, Marketing Director bei Payara. Der Payara Cloud Hackathon ist ab sofort auf https://www.payara.fish/page/payara-hackathon-2024/ für Anmeldungen geöffnet und läuft vom 11. bis 31. März. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@payara.fish (mailto:marketing@payara.fish) Fotos zu dieser Ankündigung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea7e329b-6a03-4dbf-bf1f- 942dea81d870 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea7e329b-6a03-4dbf-bf1f- 942dea81d870)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a5aae77-e7e6- 4374-8d41-8a2ed8cf0695 °