GNW-Adhoc: Haupterkenntnisse des DACH Healthcare Innovation Summit: Mehr Zusammenarbeit, Interoperabilität und Technologie zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit von Gesundheitssystemen

Ausgabe des DACH Healthcare Innovation Summit hat Bamberg Health ein Schlussdokument mit den Schlüsselideen veröffentlicht, die in Berlin diskutiert wurden. Dieses bedeutende Ereignis versammelte Vordenker aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und förderte einen regen Ideenaustausch sowie gemeinsame Überlegungen zu den wichtigsten Herausforderungen und Innovationen im Gesundheitswesen. Das Dokument hebt die dringende Notwendigkeit der Digitalisierung, das transformative Potenzial von KI und Big Data sowie die entscheidende Bedeutung der Förderung von Innovationen und länderübergreifender Zusammenarbeit hervor. Thomas Renner, Ministerialdirektor im Bundesgesundheitsministerium Deutschlands, betonte in seiner Eröffnungsrede die Herausforderung der Interoperabilität in Gesundheitssystemen und hob laufende gesetzgeberische Maßnahmen wie das Digitale Versorgungsgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz zur Verbesserung von Datenqualität und -zugang hervor. In einer Spotlight-Sitzung mit dem Titel "Marktzugang für innovative Medizin und Therapien" wurde die Bedeutung effizienter, regulatorischer Prozesse für neue Behandlungen hervorgehoben. Prof. Dr. Karl Broich, Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, betonte: "Die enge Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden, Industrie und anderen Partnern ist entscheidend für beschleunigte Zulassungsverfahren." Weitere Hauptideen, die diskutiert wurden, sind: * Die Digitalisierung zielt darauf ab, die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern, indem sie über die bloße Vereinfachung leistungsbezogener Vergütungen hinausgeht. * Innovative Diagnoseverfahren betonen die Unentbehrlichkeit von Diagnosen trotz ihrer niedrigen Kosten für eine kosteneffiziente Behandlung. * Herausforderungen der strukturellen Innovation erfordern eine Transformation des Gesundheitswesens von hierarchischen zu vernetzen Strukturen, um neue Technologien zu integrieren. * Beschleunigte Zulassungen erfordern einen Wechsel von behördlichen Kontrolleuren zu Förderern. * Die Akzeptanz durch das medizinische Personal ist für den Erfolg digitaler Innovationen entscheidend. * Die Datenintegration im deutschen Gesundheitssektor steht vor erheblichen Barrieren, die sich auf die Krankheitsprävention und das Epidemiemanagement auswirken. Bamberg Health lädt Gesundheitsfachleute, Entscheidungsträger und alle Interessengruppen ein, das Dokument (https://bamberghealth.typeform.com/DACHHISReport24) herunterzuladen und sich mit einem umfassenden Überblick über Diskussionen zu beschäftigen, die das Potenzial haben, die Ausrichtung der Gesundheitsinnovation in der DACH-Region und darüber hinaus zu prägen. Der DACH Healthcare Innovation Summit ist Teil einer Serie von Gesundheitsinnovationsveranstaltungen, die von Bamberg Health weltweit organisiert werden. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, wertvolle Plattformen zu schaffen, die Entscheidungsträger miteinander verbinden, um eine positive Auswirkung auf die globale Gesundheit zu erzielen.