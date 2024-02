Deutschland reserviert zu Macrons Äußerung zu Bodentruppen für Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Paris (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mit seiner Äußerung, die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht auszuschließen, auf Zurückhaltung in Deutschland gestoßen.

In Regierungskreisen hieß es am Dienstag, dies sei nicht abgestimmt. "Es ist überhaupt kein Thema", sagte der Grünen-Co-Chef Omid Nouripour am Dienstag den Sendern RTL/ntv und fügte hinzu: "Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in einem Bündnis." Kanzler Olaf Scholz (SPD) selbst hatte einen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine erst am Montag abgelehnt und davor gewarnt, dass die Nato nicht Kriegspartei werden dürfe. In Prag erklärte Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala, er erwäge nicht, Truppen in die Ukraine zu schicken.

"Nichts darf ausgeschlossen werden. Wir werden alles Notwendige tun, damit Russland nicht gewinnt", hatte Macron am Montag nach einer Ukraine-Konferenz im Elysee-Palast gesagt. Eigentlich war das Ziel der Konferenz, die Einheit der europäischen Unterstützung zu unterstreichen. Derzeit gebe es noch keinen Konsens über die Entsendung europäischer Soldaten, sagte Macron aber zu seiner Äußerung. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hatte gesagt, dass mehrere Mitglieder der Nato und der EU die Entsendung von Soldaten in die Ukraine auf bilateraler Basis erwögen.

Kanzler Scholz, der wie einige andere Staats- und Regierungschefs nach Paris gereist war, hatte dies am Montag deutlich abgelehnt. "Wir werden verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, und zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato kommt", sagte er auf einer Konferenz der Nachrichtenagentur dpa. "Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird." Es dürfe keine Verwicklung Deutschlands und seiner militärischen Strukturen in diesen Krieg geben.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erneuerte ihre Kritik an Kanzler Scholz. "Deutschland muss diese Einschätzung definitiv nicht teilen", sagte sie der Funke-Mediengruppe zu den Äußerungen des französischen Präsidenten. "Aber auffällig ist schon: Macron gibt den Antreiber, der Bundeskanzler den Bremser." Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hatte als einzige Ampel-Abgeordnete für einen Antrag der oppositionellen Union gestimmt, der die Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Taurus forderte. Scholz hatte dies am Montag erneut abgelehnt.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen und hält bis heute einige Landesteile besetzt. Zuletzt waren russischen Truppen etwa im Osten des Landes vorgerückt. Die Ukraine beklagt vor allem Munitionsmangel, weil westliche Lieferungen stocken. Scholz drängt die europäischen Partner deshalb seit Anfang des Jahres, mehr Militärhilfe leisten. Deutschland selbst hat die Militärhilfe für die Ukraine 2024 auf mehr als sieben Milliarden Euro aufgestockt.

SPD STELLT SICH BEI TAURUS HINTER SCHOLZ

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil stellte sich unterdessen hinter die Entscheidung des Kanzlers, der Ukraine keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. "Das hat meine volle Unterstützung und meine volle Solidarität", betonte Klingbeil bei ntv. Auch er verwies auf die Gefahr einer Eskalation. Ausschlaggebend sei das Risiko, dass Deutschland mit der Lieferung möglicherweise in den Krieg gegen Russland hineingezogen werden könnte. "Wir sind in einer Kriegssituation. Zwei Flugstunden von Deutschland weg tobt dieser Krieg", sagte der SPD-Politiker.

Es gebe "wahnsinnig viele Leute" in Deutschland, die Angst davor hätten, dass Deutschland in diesen Krieg hineingezogen werde. "Auf meinen Veranstaltungen wird häufiger die Frage gestellt, könnt ihr verhindern, dass wir in den 3. Weltkrieg rutschen, als die Frage, wann liefern wir endlich Taurus", sagte er. Deshalb sei es richtig, dass der Kanzler diese Entscheidung jetzt getroffen habe.

Trotz der Kritik von Grünen und FDP an der Position des Kanzlers riet der Grünen-Co-Vorsitzende Nouripour, sich mit anderen Aspekten der Ukraine-Hilfe zu beschäftigen. "Wir haben da Unterschiede in der Auffassung und in der Frage, was denn eine solche Lieferung bringen würde und welche Eskalationsgefahren das mit sich bringt", sagte Nouripour den Sendern RTL/ntv Frühstart. Man brauche aber einen Konsens. "Ich würde raten, dass wir uns jetzt einfach mal auf andere Dinge konzentrieren, wie wir der Ukraine helfen können", sagte er. Es gebe auch andere Waffensysteme, über die man sich langfristig unterhalten müsse.

