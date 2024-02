Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Ampel-Debatte/Sozialausgaben

FRREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Ampel-Debatte/Sozialausgaben:

"Die Kritik an Lindner rührt (.) daher, dass er den Finger in die Wunde legt. Wenn Berlin die Ukraine auf Dauer unterstützen will, lässt sich nicht mehr alles Wünschenswerte so bequem finanzieren wie in den Boomjahren von 2010 bis 2020. Der Vorschlag, nicht weniger, aber für einige Zeit eben auch nicht mehr Soziales, ist eine realistische und ausgewogene Lösung."/yyzz/DP/he