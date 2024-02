Pressestimme: 'Handelsblatt' zu WTO

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu WTO:

"WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala kann den Debattierklub in Genf nicht gegen den Willen der führenden Handelsmächte aus dem politischen Koma holen. Das gilt vor allem für die USA, die seit der ersten Trump-Präsidentschaft das Interesse am Freihandel verloren haben. Auch unter US-Präsident Joe Biden hat sich zumindest in der Handelspolitik an der Maßgabe "America first" wenig geändert. Was sich auch an der andauernden amerikanischen Blockade bei den Schiedsgerichten zeigt. Dass sich das nach den kommenden US-Wahlen im November ändern wird, ist unwahrscheinlich. Die WTO bleibt daher ein "Dead Man Talking"."/yyzz/DP/jha