Russland warnt vor Konflikt mit Nato bei Ukraine-Hilfe mit Truppen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Russland hat im Fall von Nato-Truppen in der Ukraine vor einem direkten Konflikt mit der Allianz gewarnt.

"Die bloße Tatsache, dass die Möglichkeit des Einsatzes bestimmter Kontingente aus Nato-Ländern in der Ukraine diskutiert wird, ist ein sehr wichtiges neues Element", sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskow am Dienstag. "In diesem Fall brauchen wir nicht über die Möglichkeit, sondern müssen über die Unvermeidlichkeit (eines direkten Konflikts) zu sprechen." Der Westen müsse sich fragen, ob dieses Szenario im Interesse der Länder und ihrer Völker sei.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag den Einsatz von Soldaten aus europäischen Ländern in der Ukraine ins Gespräch gebracht: "Nichts sollte ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was wir müssen, damit Russland nicht gewinnt."

(Bericht von: Guy Falconbridge, Pavel Polityuk, Geschrieben von: Markus Wacket; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)