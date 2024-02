S&P 500® - Warum +15% in 3 Monaten eine gute Nachricht sind…

„Stärke zieht weitere Stärke nach sich“, so lautet eine der Grundannahmen der Technischen Analyse. Diese These, welche den trendfolgenden Charakter unsere Analysemethode betont, bildet gleichzeitig das Grundgerüst für die verschiedenen Momentumstrategien. Besonders stark sind die Aufwärtstrends derzeit in den USA. So wies beispielsweise der S&P 500® Ende Januar auf 3-Monats-Sicht erstmals ein Kursplus von mehr als 15 % aus. Wir wollten es an dieser Stelle ganz genau wissen: Was bedeutet ein derartiges Kursplus binnen kurzer Zeit für die zukünftige Entwicklung der US „blue chips“ – und zwar auf Sicht der kommenden 3, 6, 9 und 12 Monate. Für unsere statistische Auswertung haben wir die Daten des S&P 500® seit 1945 herangezogen. Die wichtigste Botschaft vorweg: Die Kernthese, wonach Stärke weitere Stärke nach sich zieht, wird bestätigt. Für die unterschiedlichen Halteperioden ergeben sich nach einer derart dynamischen Kursrally über die letzten fast 80 Jahre weitere Anschlussgewinne von 4,4 %/7,3 %/9,1 % bzw. 12,3 % auf Jahressicht. Alle diese Renditekennziffern liegen deutlich über den historischen Vergleichsmaßstäben und auch die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen weiß mit 63 %/67 %/68 %/69 % zu überzeugen.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

