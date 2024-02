Siemens Energy: Bringt die Sanierung des verlustreichen Windkraftgeschäftes aufschwung? 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 27.02.2024

Das Wertpapier kommt seit Wochen nicht wirklich weiter. Es hat sich im Bereich der 13,50 / 13,80 EUR festgesetzt. Welche Perspektiven lassen sich aus den Kursmustern aktuell ableiten?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 13,81 EUR

Marktkapitalisierung 10,99 Mrd. EUR

Umsatz 2023 53,8 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 18,94 %

KGV 2024* 12,68 %

4 Wochen Performance + 5,14 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 2,63 %

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm wurde am Montag, anl√§sslich der Hauptversammlung, in den Aufsichtsrat berufen. Frau Grimm wurde mit 76,4 Prozent der Stimmen gew√§hlt, allerding hat diese Berufung im Vorfeld f√ľr Kritik gesorgt, da der Sachverst√§ndigenrat der Bundesregierung in dieser Berufung ein Interessenkonflikt sieht und sie aufgefordert hast das Mandat niederzulegen. Der Konzern hat im Vorfeld pr√ľfen lassen, ob die Berufung gegen die Governance Regeln des Konzernes versto√üen, was aber als unproblematisch best√§tigt wurde.

Der Vorstand hat auf der Hauptversammlung den Zeitplan f√ľr die Sanierung des verlustreichen Windkraftgesch√§ftes (Siemens Gamesa) bekr√§ftigt. Die Gewinnschwelle der Sparte soll 2026 erreicht werden. Im Gesch√§ftsjahr 2022/2023 hatte die Sparte einen Verlust von 4,6 Mrd. EUR verbucht. Insbesondere Qualit√§tsm√§ngel an einigen Landturbinen hatten f√ľr milliardenschwere R√ľckstellungen gesorgt, die nach der vollst√§ndigen √úbernahme der Tochter bekannt wurden. Der Konzern musste daraufhin Garantien vom Staat in Anspruch nehmen, um Auftr√§ge abzusichern. Die Aktie gab im Oktober, nach Bekanntwerden der Probleme, massiv nach. Auf der Hauptversammlung hat dies f√ľr massive Kritik der Anteilseigner gesorgt...





Vollständigen Artikel weiterlesen





- Handeln Sie verantwortungsvoll -



Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht f√ľr jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinsch√§tzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren k√∂nnen ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gew√§hrleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen gen√ľgt und keinem Handelsverbot vor der Ver√∂ffentlichung der Analysen unterliegt.