Amagvik AG – Kotierung an der BX Swiss

Die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) gibt bekannt, dass ihr Kotierungsgesuch an der BX Swiss bewilligt wurde und 4'000’000 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 1.00 ab heute, 28. Februar 2024, kotiert und erstmals gehandelt werden.

Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zug. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien. Die Gesellschaft konzentriert sich dabei auf Investitionen in Neubauliegenschaften, insbesondere im Raum Ostschweiz. Basierend auf einer „Build and Hold“ Strategie wird langfristig ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Das Immobilienportfolio umfasst aktuell vier Neubau- bzw. Entwicklungsprojekte im Kanton Thurgau mit über 100 zu realisierenden Mietwohnungen und einem geplanten Anlagewert von rund CHF 51 Mio. bei Fertigstellung.



Im Rahmen des Börsengangs wurden 4'000’000 bestehende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 an der BX Swiss kotiert. Die Namenaktien können heute ab 09:00 Uhr erstmals an der BX Swiss unter dem Tickersymbol AMAN gehandelt werden.

Michael Bauer, Verwaltungsratspräsident der Amagvik AG, verdeutlicht: „Die Kotierung der Amagvik AG an der BX Swiss ist ein wichtiger Schritt in der dynamischen Entwicklung unseres Unternehmens. Wir schaffen mit unseren Projekten qualitativ hochwertigen Wohnraum für unsere zukünftigen Mieter und ermöglichen Investoren, sich an einem Portfolio mit attraktiven Neubau- und Entwicklungsprojekten zu beteiligen.“