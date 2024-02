DAX® - 5. Rekordstand in Serie

Obwohl der DAX® gestern wenig Dynamik nach oben zeigte, gelang erneut ein neues Allzeithoch (17.606 Punkte) – übrigens am 5. Handelstag in Folge. Selbst das Kursziel von 17.600 Punkten – abgeleitet aus der vorangegangenen Schiebezone – haben die deutschen Standardwerte somit abgearbeitet. Weitere Anlaufziele im „uncharted territory“ zu bestimmen, ist gar nicht so einfach. Eine gangbare Option ist der Umweg über den DAX®-Kursindex, welcher noch rund 5 %-Kurspotenzial aufweist (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 28. Februar). Übertragen auf die Performance-Variante entspricht dies einem Kursziel von 18.375 Punkten. Da der RSI im Tagesbereich mittlerweile heißgelaufen ist und bei fast 76 notiert, gewinnt trotz des intakten Aufwärtstrends das Money Management an Bedeutung. Eine erste Unterstützung bilden die horizontalen Marken bei gut 17.400 Punkten. Charttechnisch noch wichtiger ist die Unterstützung in Form der jüngsten Aufwärtskurslücke bei 17.280/17.158 Punkten. Dies gilt auch vor dem Hintergrund des optimistischen Sentiments. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind nur noch 21,3 % der US-Privatanleger „bearish“ – bei einem Bullenanteil von 46,5 %.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

