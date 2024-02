EQS-News: edicto begleitet ausgezeichnete Kapitalmarkttransaktionen: Nr. 1 Börsengang und Nr. 1 Bondemission im SME-Segment 2023

EQS-News: edicto GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

edicto begleitet ausgezeichnete Kapitalmarkttransaktionen: Nr. 1 Börsengang und Nr. 1 Bondemission im SME-Segment 2023 Frankfurt - 29.2.2024. Die edicto GmbH, ein führendes Beratungshaus für Wirtschafts- und Kapitalmarktkommunikation im deutschsprachigen Raum, hat ihre Kompetenz bei Kapitalmarkttransaktionen 2023 einmal mehr unter Beweis gestellt. So wurden zwei von edicto begleitete Transaktionen als beste Bondemission des Jahres und als bester Börsengang des Jahres in Deutschland ausgezeichnet: Das renommierte BOND MAGAZINE hat in dieser Woche die Anleiheemission der Deutsche Rohstoff AG (WKN A3510K) zur besten Bondemission 2023 im SME-Segment (Small and Medium sized Enterprises) in Deutschland gekürt. Die Deutsche Rohstoff AG hatte mit der voll platzierten Transaktion 100 Mio. Euro Kapital eingeworben. Der Bond hat einen Kupon von 7,50 % p.a. und eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Zeichnungsvolumen über Direct Place der Deutschen Börse war mit über 15 Mio. Euro das höchste aller SME-Bonds 2023 in Deutschland. Die Kapitalmarktkommunikation der Transaktion erfolgte durch edicto. Sole Lead Manager war die ICF BANK. Bereits im November war der Börsengang der ParTec AG (WKN A3E5A3) von der Deutsche Börse Group und der Weimer Media Group als bester Smallcap-IPO des Jahres ausgezeichnet worden. Die Marktkapitalisierung des Spezialisten für modulare Supercomputer und Quantencomputer lag zum Börsenstart bei 900 Millionen Euro. Auch diese Transaktion begleitete edicto kommunikativ, auf Bankenseite steuerte die ICF BANK den Börsengang. edicto gratuliert den prämierten Emittenten. Auch im Jahr 2024 stehen weitere spannende Transaktionen und Mandate an. Bereits zum Jahresauftakt wurden mehrere neue Kunden gewonnen. Über edicto edicto ist das unabhängige Beratungshaus für Finanzkommunikation und Investor Relations im deutschsprachigen Raum. Mit langjähriger Kapitalmarkt-Expertise und besten Kontakten in die Financial Community unterstützt edicto Unternehmen beim Dialog mit Medien, Investoren, Intermediären und Analysten. edicto ist ein Marktführer bei der Kommunikation von Mittelstandsanleihen, zählt zu den führenden Adressen für die Kommunikation von Börsengängen mittelständischer Unternehmen und unterstützt Gesellschaften anschließend bei ihrer laufenden Kommunikation mit dem Kapitalmarkt auf höchstem Niveau. Zudem zählen renommierte nationale und internationale Asset Manager und Finanzdienstleister zu den Kunden von edicto. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Kontakt edicto GmbH

