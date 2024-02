Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Macron/Scholz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Macron/Scholz:

"Wie oft haben wir Sonntagsreden gelauscht und andächtig genickt, wenn in feierlichem Ton gefordert wurde, Europa müsse endlich erwachsen werden, weil der große Bruder USA nicht mehr Kindergärtner spielen kann und will? Und dann diese französisch-deutsche Sandkastenschlacht! Präsident Macron und Kanzler Scholz blamieren Europa. Und, viel schlimmer: Sie trampeln auf dem Schicksal der tapferen Ukrainer herum. Spätestens jetzt weiß Putin, dass er die viel beschworene Einheit des Westens gesprengt hat. Auch wenn es beiden schwerfällt: Sie müssen, wenn sich ihr Streit nicht zum Fiasko für den ganzen Westen auswachsen soll, aufeinander zugehen. Oder, wenn ihr Ego dafür zu groß ist, den Polen Donald Tusk als Paartherapeuten engagieren. Dass wenigstens in Warschau wieder ein Mann der Vernunft regiert, ist ein kleiner Hoffnungsschimmer in dunkler Zeit."/DP/jha