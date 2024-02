Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu den neuen EU-Führerscheinregeln

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu den neuen EU-Führerscheinregeln:

"Eine EU-weite Pflicht zu Gesundheitschecks für Autofahrer ist nach dem Votum des Parlaments am Mittwoch vom Tisch. Und das ist die richtige Entscheidung. Es wird künftig weiterhin den EU-Mitgliedsstaaten überlassen bleiben, ob sie Millionen Menschen pauschal auf ihre Fahrtüchtigkeit prüfen möchten. Und die damit einhergehende Bürokratie in Kauf nehmen (können). Die verpflichtenden Gesundheitschecks drohten nämlich zum nächsten EU-weiten Bürokratiemonster zu werden. (.) Bei der Fahrtüchtigkeit von Senioren könnte die deutsche Politik sich mal ein Beispiel an den südlichen EU-Ländern nehmen. In Italien wird der Medizintest für fahrende Senioren ab 80 alle zwei Jahre fällig, in Spanien ab 65 alle fünf Jahre. Wenn ein Senior ab 75 am Steuer in einen Unfall verstrickt wird, dann trägt er in drei von vier Fällen die Hauptschuld. Der Rückgang der kognitiven Fähigkeiten, wie Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen, ist ein schleichender, oft unbemerkter Prozess. Eine verpflichtende Rückmeldefahrt mit einem Fahrlehrer wäre im Sinne der Sicherheit ein vertretbarer Aufwand."/DP/jha