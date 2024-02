RTL: Umsatz gesunken, Marktanteil gestiegen, was bringt das Jahr 2024?🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 29.02.2024

Von Januar bis September 2023 ist der Umsatz von RTL um 6,9 Prozent auf 4,66 Mrd. EUR gesunken. Hauptursache für den Rückgang waren vor allen die rückläufigen Werbeerlöse. Die Streaming Dienste RTL+ und Videoland wuchsen in den ersten neun Monaten 2023 hingegen stark...

AKTIE IM FOKUS: RTL

WKN: 861149 / ISIN: LU00061462528 / KĂĽrzel: RRTL

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 34,16 EUR

Marktkapitalisierung 5,30 Mrd. EUR

Umsatz 2023 7,22Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 57,76 %

KGV 2024* 7,76 %

4 Wochen Performance - 8,87 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 10,16 %

* Prognose

ParkettgeflĂĽster:

Von Januar bis September 2023 ist der Umsatz von RTL um 6,9 Prozent auf 4,66 Mrd. EUR gesunken. Hauptursache für den Rückgang waren vor allen die rückläufigen Werbeerlöse. Die Streaming Dienste RTL+ und Videoland wuchsen in den ersten neun Monaten 2023 hingegen stark. Der Konzern konnte hier ein Wachstum von 30,3 Prozent auf 6,2 Mio. Abonnementen verzeichnen, die korrespondierenden Einnahmen wuchsen um 21 Prozent. Bis 2026 will der Konzern im Bereich Streaming 10 Mio. Abonnenten haben

Was den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 angeht, so geht der Vorstand weiterhin von zurückhaltenden Werbespendings aus, wobei der Rückgang im einstelligen Prozentbereich liegen soll. Auf das Geschäftsjahr 2023 hochgerechnet wird ein Umsatz von 6,9 Mrd. EUR erwartet, was geringfügig unter der letzten Erwartung von 7,0 Mrd. EUR liegt. Das EBITA soll sich auf 900 Mio. EUR belaufen, zuvor war man von 950 Mio. EUR ausgegangen.

Der Marktanteil von RTL, eine wichtige Größe für das Werbegeschäft, in der Altersgruppe 15-49 Jahre, erhöhte sich von 27,1 Prozent auf 27,4 Prozent bezogen auf die ersten neun Monate. Im August wurde auch die Eingliederung des Gruner & Jahr Printgeschäfts in die RTL-Gruppe abgeschlossen. Durch diesen Integrationsprozesse sollen mittelfristig von allem Kosten in den Zentralbereichen eingespart werden. Der Effekt wird sich 2024 zeigen...





