TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Februar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Jahreszahlen (9.30 h Webcast) 07:00 DEU: Schott Pharma, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-PK, 16.00 h Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen 07:30 DEU: Nordex, Geschäftsbericht 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (9.00 h Call) 08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen 08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Villeroy & Boch AG, Bilanz-Pk, Mettlach 10:00 DEU: Freenet, Call Jahreszahlen 10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen DEU: Puma, Capital Market Day DEU: SAP, Geschäftsbericht FRA: Valeo, Jahreszahlen FRA: Atos, Jahreszahlen FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen ITA: Leonardo, Jahreszahlen LUX: SES Gobal, Jahreszahlen USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen USA: Autodesk, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 1/24 (vorläufig) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/24 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/24 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/24 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 1/24 08:00 DEU: Baugenehmigungen Jahr 2023 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 1/24 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung) Q4/23 und Jahr 2023 08:00 SWE: BIP Q4/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 2/24 09:00 CHE: Seco: BIP Q4/Gesamtjahr 2023 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/24 10:00 POL: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 1/24 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 09:00 DEU: Im Schadenersatzprozess gegen das Lkw-Kartell verkündet das OLG München eine Entscheidung, München 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Online-Plattform Doctipharma für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Rückerstattung der Reisekosten bei pandemiebedingtem Rücktritt 10:00 RUS: Kremlchef Putin hält seine Rede zur Lage der Nation in Moskau - gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu «Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 10:30 DEU: Statement Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu Start des Bundesprogramms «Umbau der Tierhaltung» am 1. März 11:00 DEU: Pk Creditreform: Wirtschaftslage und Finanzierung im Handwerk, München DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Dresden + 11.30 Besuch der Elbe Flugzeugwerke + 14.00 Besuch Uhrenhersteller Nomos in Glashütte + 16.15 Besuch Dresdner Demokratieprojekt metro_prolis + 18.30 Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern 14:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Bestpreisklauseln bei Booking.com 15:00 BRA: Fortsetzung des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure + Pk Finanzminister Christian Lindner und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel GBR: Nachwahl zum britischen Parlament ARE: Abschluss Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten, Abu Dhabi