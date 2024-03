APA ots news: FMA unterstützt IWF-Empfehlungen für Österreich

Die Finanzmarktaufsicht unterstützt, eine besonnene Ausschüttungspolitik einzumahnen und an den nachhaltigen Kreditvergabestandards dauerhaft festzuhalten Wien (APA-ots) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat heute bei der Präsentation der Ergebnisse seiner Länderprüfung Österreichs im Rahmen der verpflichtenden Artikel-IV-Mission in einem Pressegespräch festgestellt, dass das österreichische Finanzsystem stabil, liquid und profitabel aufgestellt ist. Der IWF-Missionschef Kevin Fletcher warnte aber gleichzeitig, dass weiterhin große Risiken gegeben seien, etwa eine Verschärfung der geopolitischen Spannungen, die Gefahr neuerlicher Turbulenzen auf den Waren-, Rohstoff- und Energiemärkten sowie in der Folge ein Abwürgen des leichten Konjunkturaufschwunges, was bei Banken und institutionellen Investoren zu signifikanten Ausfällen in konjunkturvulnerablen Branchen sowie insbesondere bei Immobilienfinanzierungen führen könne. Der IWF mahnt daher, die umsichtige und nachhaltige Regulierungs- und Aufsichtspolitik auf dem österreichischen Finanzmarkt fortzusetzen. Konkret fordert der IWF: * Zum Schutz vor den Folgen negativer Schocks sollen Österreichs Banken ihre derzeit hohen Gewinne vor allem zur Stärkung der Kapitalpuffer verwenden und eine umsichtige und besonnene Ausschüttungspolitik verfolgen. * Die von der FMA erlassenen nachhaltigen Kreditvergabestandards für Wohnimmobilien haben sich bewährt, sind im internationalen Vergleich nicht streng und ausreichend flexibel und sind daher als Strukturmaßnahme dauerhaft beizubehalten. * Auf Grund der großen Bedeutung der gewerblichen Immobilienfinanzierung in Österreich sollen die gestiegenen Risiken weiterhin eng gemonitort werden. "Als Regulator und Aufseher freuen wir uns über das gute Zeugnis, das der IWF dem Finanzmarkt Österreich ausgestellt hat," so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: "Noch wichtiger ist uns aber, zum Schutz der Stabilität des österreichischen Finanzmarktes die Empfehlungen des IWF konsequent umzusetzen: für eine umsichtige Ausschüttungspolitik Sorge zu tragen, die bewährten Standards für eine nachhaltige Kreditvergabe bei Wohnimmobilien dauerhaft sicherzustellen sowie im Markt der gewerblichen Immobilien das konsequente Risikomonitoring fortzuführen und weiterzuentwickeln." Rückfragehinweis: Finanzmarktaufsicht Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher) +43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516 Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0124 2024-03-01/12:27