GNW-Adhoc: Momcozy erhält Top-Produktauszeichnungen bei den 2024er Wettbewerben für Mutterschaft und Babypflege

^LONDON, March 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy, eine weltbekannte Marke für

Mutterschaft und Babypflege, hat kürzlich eine Reihe prestigeträchtiger Auszeichnungen erhalten, die einen erfolgreichen Start ins Jahr 2024 markieren und ihre globale Führungsrolle bei der Stärkung der Mutterschaft untermauern. Momcozy erhielt zwei Gold Awards von Bizziebaby, einer im Vereinigten Königreich ansässigen unabhängigen Bewertungsseite für Mutterschaftsprodukte, für die V2- Milchpumpe für freihändiges Abpumpen (https://momcozy.com/products/v2-hands- free-breast-pump-ultra-light-potent) und den nahtlosen Push-up-Still-BH mit Blumenmuster (https://momcozy.com/products/breastfeeding-seamless-support- nursing-bra) der Marke. Die V2-Pumpe wurde als Produkt mit einem ?sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis" und als ?eine der besten" Pumpen auf dem Markt erwähnt, während der Still-BH für seinen Komfort und seine Qualität gelobt wurde: ?Er bleibt glatt, ohne einzuschneiden" und ist ?der beste Still-BH", so eine Rezensentin von Bizziebaby. Momcozys Angebot an führenden Produkten für Mutterschaft und Babypflege wurde auch von den Mom's Choice Awards in den USA ausgezeichnet, einem weltweit anerkannten Programm zur Bewertung familienfreundlicher Produkte und Dienstleistungen, das Tausende von Artikeln aus über 60 Ländern beurteilt. Zu dem Trio der mit dem Mom's Choice Award ausgezeichneten Produkte von Momcozy gehören das Wärme- und Vibrationsmassagegerät für die Laktation (https://momcozy.com/products/warming-and-vibration-lactation-massager), ein gemäß IPX7 wasserdichtes Massagegerät, das nachweislich Beschwerden lindert und den Milchfluss fördert, sowie der einfach zu bedienende dreischichtige schnelle Flaschensterilisator und Trockner (https://momcozy.com/products/momcozy-fast- bottle-sterilizer-and-dryer) und der nahtlose Push-up-Still-BH mit Blumenmuster. Der nahtlose Push-up-Still-BH mit Blumenmuster wurde von der im Vereinigten Königreich ansässigen Positive Birth Company mit einem beeindruckenden dritten Top-Award für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung werden die herausragendsten Produkte in den Bereichen Schwangerschaft, Elternschaft und Babypflege sowohl von einer Expertenjury als auch von Community-Bewertern ausgezeichnet und gefeiert. Das Unternehmen wählte den nahtlosen Push-up-Still- BH mit Blumenmuster von Momcozy zu seinem Top-Produkt für 2024 und kürte die tragbare Milchpumpe M5 (https://momcozy.com/products/all-in-one-m5-wearable- breast-pump-painless-to-pump) von Momcozy zum zweitbesten Produkt des Jahres 2024. Zusätzlich erhielt das 1080P-Hochleistungs-Video-Babyphone (https://momcozy.com/products/momcozy-video-baby-monitor) von Momcozy einen Bizziebaby-Silber-Award für seine ?exzellente" Video- und Audioqualität und die natürlich antibakterielle Bambuswindel (https://momcozy.com/products/momcozy-natural-bamboo-diaper) des Unternehmens erhielt ebenfalls einen Silber-Award für den Wert und die ?sehr gute Qualität" des Produkts. Schließlich wurde bei den Mom's Choice Awards ein Silber-Award für den kabellosen tragbaren Fläschchenwärmer (https://momcozy.com/products/portable-baby-bottle-warmer-for-travel) von Momcozy vergeben. Momcozy, das von mehr als 3 Millionen Müttern unterstützt und empfohlen wird, wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, weltweit anerkannte Produkte zu entwickeln, die Müttern bei der Pflege ihrer Babys helfen. In der Facebook-Gruppe von Momcozy, dem momcozyfansclub (https://cutt.ly/OwHd2Jpy), können Mütter aus aller Welt ihre Geschichten austauschen und sich mit anderen Müttern vernetzen. °