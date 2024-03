Kanzler Scholz trifft unzufriedene Wirtschaft zu Spitzengespräch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Zeichen schwacher Konjunktur und schlechter Stimmung in vielen Unternehmen trifft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag die Spitzen der vier wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände. Vor dem alljährlichen Gespräch am Rande der Münchner Handwerksmesse forderte der gastgebende Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) Bürokratieabbau, Steuersenkungen und die Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit. Weitere Themen sind Fachkräftemangel und Energiepreise.

Federführung aufseiten der Wirtschaft hat in diesem Jahr der Industrieverband BDI. In der Wirtschaft hat zuletzt das politische Gezerre um das geplante Wachstumschancengesetz große Enttäuschung ausgelöst. In der vergangenen Woche hatte der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat das Volumen der geplanten Entlastungen halbiert, weil die Länder die Kosten nicht mittragen wollten. BDI-Präsident Siegfried Russwurm hatte das als katastrophales Signal kritisiert. Außer Handwerk und Industrie nehmen die Spitzen des Arbeitgeberverbands und des Deutschen Industrie- und Handelskammertags an dem Gespräch teil.