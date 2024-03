ROUNDUP 2: Tauziehen bei WTO-Tagung - Fischerei-Abkommen möglich

(neu: geplante Zeit für Abschlusssitzung)

ABU DHABI (dpa-AFX) - Das Tauziehen um neue Regeln für den Welthandel hat beim Ministertreffen der Welthandelsorganisation in Abu Dhabi die Geduld der Verhandler auf die Probe gestellt. Die Abschlusssitzung wurde am Freitag mehrfach verschoben, zuletzt auf 22.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ). Die Konferenz war mangels Einigungen bereits am Donnerstag um einen Tag verlängert worden.

Nach Angaben von Teilnehmern zeichnete sich am Freitagmittag aber eine Einigung auf ein Fischereiabkommen ab. Der Entwurf dazu sah vor, alle Subventionen einzudämmen, die zu Überfischung oder Überkapazitäten führen. Gemeint ist, dass in einem Gebiet nur noch so viele Fische entnommen werden wie nachwachsen können und nicht mehr Boote gebaut und eingesetzt werden, als für eine nachhaltige Fischerei nötig sind.

Auf dem Tisch lag auch die Forderung vieler Länder, eine Vereinbarung zu verlängern, um weiter Zölle auf elektronische Übertragungen zu verhindern. Sie gilt seit 1998 und läuft ohne Verlängerung in diesem Jahr aus. Das Thema liegt auch der deutschen Wirtschaft sehr am Herzen./oe/DP/ngu