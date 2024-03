WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. März 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 14. März 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen 07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen (11.00 h Pk) 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 09:00 DEU: Puma, Capital Markets Day (seit 29.2.24) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Volkswagen AG, vorläufige Jahreszahlen USA: Kfz-Absatz 2/24 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/24 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) 09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/24 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/24 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) 12:00 ITA: BIP 2023 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 1/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/24 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/24 EUR: S&P Ratingergebnis Portugal SONSTIGE TERMINE 07:00 FRA: Internationale Energieagentur IEA veröffentlicht Analyse zu CO2-Emissionen und dem Einsatz sauberer Energie 09:30 DEU: Online-Pk Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zu ersten Ergebnissen der Reiseanalyse 2024 11:55 DEU: Pk nach Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Gurit, Jahreszahlen 07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen 07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (11.00 h Call) 07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 1/24 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q4/23 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 2/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 2/24 10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 3/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin Partnerland ist Oman. 10.00 Eröffnungs-Pk Reiseverband DRV und Oman 18.00 Eröffnungsveranstaltung 10:30 DEU: Pk der neuen LBS Landesbausparkasse Süd (auch online), Stuttgart 11:00 DEU: Pk Vorstellung 1. Frühjahrsgutachten Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Frankfurt/M. ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen 08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 08:00 GBR: Travis Perkins, Jahreszahlen 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung 11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pressekonferenz 12:30 USA: Target, Q4-Zahlen 14:00 USA: Nasdaq, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio, 02/24 01:30 JPN: Jibun Bank Einkaufsmanagerindex Dienste 02/24 02:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienste 02/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 01/24 09:15 SPA: PMI Dienste 02/24 09:45 ITA: PMI Dienste 02/24 09:50 FRA: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q4/23 (detailliert) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/24 15:45 USA: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang 01/24 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 02/24 SONSTIGE TERMINE 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes DEU: Hamburg Games Conference zur Games-Wirtschaft mit Business-Fokus zum Thema «Invest in Games» (bis 06.03.) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: DHL Group, Jahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 08:00 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen 17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 01/24 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/24 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 01/24 16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk ifo-Konjunktur-Prognose Frühjahr 2024 mit ifo-Präsident Prof. Dr. Clemens Fuest und ifo-Konjunkturchef Prof. Dr. Timo Wollmershäuser, Berlin 10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-Pk 10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Jahres-Pk 12:00 DEU: BGH urteilt zu Hotelkosten bei Beherbergungsverbot im Rahmen der Corona-Pandemie, Karlsruhe ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Jahreszahlen 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Telefonkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 Pressekonferenz) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1 Media SE, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen 08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen 11:00 DEU: GLS Bank, Jahreszahlen 17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novo Nordisk, Capital Markets Day INT: Broadcom, Q1-Zahlen ITA: Prada, Jahreszahlen ITA: TIM Group, Capital Market Day USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco, Arbeitslosenzahlen 2/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/24 09:00 CHE: SNB Devisenreserven 2/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 01/24 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung + 14.45 Pk 14:30 USA: Handelsbilanz 01/24 14:30 USA: Produktivität Q4/23 (detailliert) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 21:00 USA: Konsumentenkredite 01/24 CHN: Handelsbilanz 02/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten DEU: «data unplugged» - Netzwerktreffen zu Künstlicher Intelligenz u.a. mit Vortrag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 TWN: TSMC, Umsatz 02/24 07:00 CHE: Mikron, Jahreszaheln 08:00 GBR: Entain, Jahreszahlen 10:00 DEU: MVV, Hauptversammlung 22:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 01/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/24 10:00 ITA: Erzeugerpreise 01/24 08:00 DEU: Industrieproduktion 01/24 11:00 EUR: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 Der Bundesgerichtshof entscheidet zur Gültigkeit von während Corona gefassten Beschlüssen einer Eigentümergemeinschaft HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 17:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung DEU: Alstria Office REIT, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/23 (detailliert) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 2/24 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Euro-Gruppe ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:30 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen DEU: Encavis, 8th SMC Impact Investment Day, München DEU: Porsche AG, Bilanz-Pk und Investorenkonferenz TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/24 13:30 USA: Realeinkommen 2/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DNK: Lego Jahreszahlen, Billund 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Reeder (VDR), Hamburg 10:00 DEU: Hybride Pk Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) Frühjahrsmonitor, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahrespressegespräch 2024 der NRW.Bank (auch online), Düsseldorf 13:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Lufthansa Technik AG, Hamburg 13:00 DEU: Wirtschaftskonferenz des Wirtschaftsforums der SPD - Wachstumsmotor Transformation: Standortpolitik in Deutschland, Europa und der Welt u.a. mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil und Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, BErlin BEL: Treffen der EU-Finanzministerinnen und Finanzminister, Brüssel USA: Biden empfängt Polens Präsident Duda und Ministerpräsident Tusk im Weißen Haus, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen 07:30 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 09:00 DEU: Volkswagen Group, Jahres-Pk, Berlin 22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/24 08:00 GBR: BIP 1/24 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q4/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 1/24 SONSTIGE TERMINE DEU: 21. Deutscher Insolvenzrechtstag des Deutschen Anwaltsvereins, Berlin 08:30 DEU: «Zukunftstag Mittelstand» - Fünf Minister stellen sich 5.000 Unternehmern mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Berlin 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München 10:00 DEU: Online-Pk des Verbands ZIV, Die Fahrradindustrie zu Marktdaten 2023, Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: K+S, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen 08:00 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen 10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen AUT: Verbund, Jahreszahlen CHE: Swiss Life, Jahreszahlen ITA: Eni, Vorstellung Strategieplan 2024-2027 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/24 13:30 USA: Erzeugerpreise 2/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 USA: Lagerbestände 1/24 ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi