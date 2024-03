Arbeitslosenzahl in Spanien auf niedrigstem Februar-Wert seit 2008

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - In Spanien ist die Arbeitslosenzahl im vorigen Monat auf den niedrigsten Stand in einem Februar seit 2008 gesunken. Die Zahl der als erwerbslos registrierten Personen fiel zum Vormonat um 7452 auf 2,76 Millionen, wie das Arbeitsministerium am Montag mitteilte. Weniger Arbeitslose gab es am Bau, aber auch bei Dienstleistern, in der Industrie und in der Landwirtschaft. Spanien hat im Februar unter dem Strich 73.492 Arbeitsplätze hinzugewonnen. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der offiziell erfassten Jobs auf 20,95 Millionen, wie aus einem separaten Regierungsbericht hervorgeht. Die Ministerin für soziale Sicherheit, Elma Saiz, sprach im Fernsehen von "historischen Daten". Die psychologisch wichtige Marke von 21 Millionen Arbeitsplätzen sei nun in Reichweite gerückt.

Spanien war im Jahr 2023 eine der konjunkturellen Kraftzentren der Euro-Zone. Auch dank der Stärke des Tourismussektors wuchs die Wirtschaft um 2,5 Prozent. Die Regierung in Madrid geht davon aus, dass die Dynamik im laufenden Jahr anhält und peilt ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von zwei Prozent an.

