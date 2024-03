Cyolo kündigt Cyolo PRO an: Eine hybride sichere Fernzugriffslösung für OT-Umgebungen

Cyolo PRO bietet sichere und privilegierte Remote-Operationen und definiert den SRA- und RPAM-Markt neu

Cyolo, das Zugangsunternehmen für das digitale Unternehmen, gab heute die Markteinführung von Cyolo PRO (Privileged Remote Operations) bekannt, einer hybriden sicheren Fernzugriffslösung für die Betriebstechnik (OT). Cyolo PRO wurde speziell für den sicheren Betrieb von privilegierten Anwendern entwickelt und ist eine fortschrittliche Lösung, die Secure Remote Access (SRA) neu definiert, indem sie von der Verwaltung des Zugangs zur Verwaltung des Betriebs übergeht. Cyolo orientiert sich an den Kernprinzipien des Remote Privileged Access Management (RPAM) und rationalisiert Zugriffsprozesse, indem es eine hybride, infrastrukturunabhängige Lösung mit geringen Änderungskosten bietet. Erhalten Sie kostenlosen Zugang zum Gartner®-Bericht, Securing Remote Privileged Access Management Through RPAM Tools .

"Da sich OT-Umgebungen verändern, bietet Cyolo PRO eine umfassende Reihe von Funktionen, die auf die einzigartigen, dynamischen Bedürfnisse von Organisationen zugeschnitten sind, die in diesen Ökosystemen arbeiten. Wir haben uns auf die Anforderungen aus der Praxis eingestellt, was uns dazu veranlasst hat, ein sicheres, flexibles und benutzerfreundliches Tool zu entwickeln", sagt Almog Apirion, CEO und Mitbegründer von Cyolo. "Mit dieser Lösung können Unternehmen nahtlos Remote-Operationen in ihren Kernbereichen durchführen, ohne die Produktivität oder Sicherheit zu beeinträchtigen."

Cyolo PRO funktioniert in allen Umgebungen, egal ob diese Cloud-basiert, Cloud-avers oder offline sind. Die wichtigsten Merkmale von Cyolo PRO sind:

VPN-freie Konnektivität mit Zero-Trust-Prinzipien: Cyolo PRO führt eine VPN-freie Konnektivität ein und eliminiert damit die Risiken, die mit dem Netzwerkzugang verbunden sind, während gleichzeitig die Zero-Trust-Prinzipien eingehalten werden.

Identitätsauthentifizierung und MFA für Legacy-Anwendungen : Die Lösung gewährleistet eine robuste Identitätsauthentifizierung, die die Identität (anstelle des Benutzers) hinter dem Zugriff verifiziert, sogar für Legacy-Applikationen, was die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen verbessert.

Granulares Zugriffs- und Aktionsmanagement : Cyolo PRO bietet eine granulare Kontrolle über die Verwaltung von Zugriffen und Aktionen nach dem Prinzip des "least privilege" und bietet Organisationen einen flexiblen und sicheren Rahmen.

Massive Überwachungsfunktionen : Das Produkt beinhaltet umfangreiche Überwachungsfunktionen und Just-in-Time-Zugriff, die es Unternehmen ermöglichen, den Fernzugriff effektiv zu überwachen und zu verwalten.

"Unser Unternehmen hat sehr von Cyolos Plattform profitiert", sagt Gibson Mark, Senior Systems Administrator bei Tata Chemicals. "Wir sind in der Lage, sowohl internen als auch externen Anwendern einen nahtlosen Fernzugriff auf unsere Systeme zu ermöglichen. Der Verwaltungsaufwand für diese Fernzugriffsverbindungen hat sich stark reduziert. Die Benutzerfreundlichkeit des Fernzugriffs wurde sowohl für externe Personen als auch für unsere internen Mitarbeiter erhöht. Die Akzeptanz dieser sicheren Fernzugriffsmethoden ist erheblich gestiegen, seit wir Cyolo implementiert haben."

Cyolo PRO wurde entwickelt, um den zunehmenden Sicherheitsbedenken und der Komplexität im Zusammenhang mit sicherem Fernzugriff in OT-Umgebungen zu begegnen. Mit seiner Lösung ermöglicht Cyolo Unternehmen einen sicheren und produktiven Fernzugriff, selbst in den anspruchsvollsten unternehmenskritischen Umgebungen. Die einzigartigen Fähigkeiten von Cyolo ermöglichen es Unternehmen, den Zugang sowohl für interne als auch für externe Benutzer zu sichern, die online oder offline und in hybriden, On-Prem- oder Cloud-Umgebungen arbeiten. Diese umfassende Suite gewährleistet auch die Einhaltung von Branchenvorschriften und garantiert Betriebszeit, Sicherheit und betriebliche Integrität.

"Mit den Funktionen von Cyolo PRO, die speziell auf OT-Ökosysteme zugeschnitten sind, positioniert sich Cyolo als Marktführer", sagt Joe O'Donnell, Exekutiver Vizepräsident für Corporate Development bei Cyolo. "Die Fähigkeit der Lösung, sich nahtlos in bestehende Architekturen einzufügen, ohne dass umfangreiche Change-Management-Prozesse erforderlich sind, ist in OT-Umgebungen von entscheidender Bedeutung, da selbst die kleinste Änderung erhebliche Auswirkungen haben kann."

Cyolo PRO ist ab sofort für Unternehmen in allen kritischen Branchen verfügbar, einschließlich Fertigung, Öl & Gas, Versorgungsunternehmen, Pharmazeutik, Transport und mehr. Konsolidieren Sie Ihren Security Stack und erleben Sie die Vorteile eines nahtlosen und sicheren Betriebs für jede Anwendung in jeder Umgebung, von der Legacy-Infrastruktur bis zu Cloud-Umgebungen. Gehen Sie zu https://cyolo.io/ , um mehr zu erfahren.

Über Cyolo

Cyolo ist ein führender Innovator im Bereich der Cybersicherheit, der innovative Zugangslösungen für alle Umgebungen und Einsatzszenarien anbietet. Mit dem Fokus auf Sicherheit, betriebliche Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit fördert Cyolo mit seiner Cyolo PRO (Privileged Remote Operations)-Lösung den Übergang von der reinen Zugangsgewährung zur Befähigung von Betrieb, Produktivität und Compliance.

