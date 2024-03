Werbung von

Der XTB Morgenticker (04.03.2024) XTB · 04.03.2024, 08:24 Uhr Uhr Jens Chrzanowski

Die Indizes in Asien und im pazifischen Raum verzeichneten überwiegend einen schwächeren Verlauf, obwohl die Indizes in den USA am Freitag auf hohem Niveau schlossen.

Die Indizes in Asien und im pazifischen Raum verzeichneten überwiegend einen schwächeren Verlauf, obwohl die Indizes in den USA am Freitag auf hohem Niveau schlossen.

Der japanische Nikkei gewinnt 0,50 %, der australische S&P/ASX 200 verliert 0,10 %, und die Indizes aus China geben zwischen 0,25 und 0,60 % nach.

Die Futures-Kontrakte für die europäischen Indizes deuten ebenfalls auf eine leicht niedrigere Eröffnung des Handelstages in Europa hin.

Auf dem Devisenmarkt sind im ersten Teil des Tages keine größeren Veränderungen zu beobachten, wobei die meisten Wechselkurse auf dem Devisenmarkt innerhalb von +-0,25% schwanken. Die Währungen mit den größten Verlusten im ersten Teil des Tages sind NZD, JPY und NOK.

Der Sprecher des Nationalen Volkskongresses Chinas (NVK) erklärte, das Land werde neue Vorschriften einführen, um die Wirtschaftsreform fortzusetzen. Er fügte hinzu, dass der Bereich des Interesses auch Reformen der Finanzinstitutionen umfasst, um den Sektor der Privatunternehmen zu stimulieren.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

Meistgelesene Artikel