BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck reist in die USA. Auf seiner dritten Reise in die Vereinigten Staaten seit Amtsantritt will der Grünen-Politiker Washington, New York und Chicago als wichtigen Standort deutscher Tochterunternehmen besuchen. Themen der Reise sind nach Angaben seines Ministeriums aktuelle wirtschafts-, energie- und klimapolitische Fragen, insbesondere im Lichte der gegenwärtigen geopolitischen Krisen. Es gehe darum, die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA langfristig zu stärken und die Zusammenarbeit bei technologischen Zukunftsfragen voranzutreiben.

Habeck will am Mittwoch aufbrechen und am Samstag wieder nach Deutschland zurückkehren. Er wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. In Washington will er unter anderem Handelsministerin Gina Raimondo, Finanzministerin Janet Yellen und Energieministerin Jennifer Granholm treffen. In New York ist ein Gespräch mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, geplant sowie Treffen mit Wirtschaftsministerinnen und -ministern verschiedener US-Bundesstaaten. Habeck will zudem Unternehmerinnen und Unternehmer treffen.

Die USA sind der wichtigste ausländische Absatzmarkt für deutsche Unternehmen. Rund zehn Prozent aller deutschen Exporte werden laut Ministerium in die USA geliefert. Das Warenhandelsvolumen mit den USA stieg demnach im vergangenen Jahr um etwa 1,1 Prozent auf über 252 Milliarden Euro. Deutsche Unternehmen sind der viertgrößte ausländische Investor und der drittgrößte ausländische Arbeitgeber in den USA./hrz/DP/stw