US-Anleihen starten mit Verlusten in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,17 Prozent auf 110,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 4,22 Prozent.

Der Start in die Woche dürfte ruhig verlaufen. Es werden keine entscheidenden Konjunkturdaten erwartet. Aus der US-Notenbank Fed steht ein Auftritt von Patrick Harker, Präsident der regionalen Notenbank von Philadelphia, auf dem Programm.

Höhepunkte der Woche sind der halbjährliche Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress am Mittwoch und Donnerstag sowie der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag. Nach wie vor dreht sich an den Märkten viel um die Frage, wann die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik angesichts rückläufiger Inflationsraten zu lockern beginnt./bgf/jkr/jha/