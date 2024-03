Chart des Tages - CHN.cash (05.03.2024)

Werbung von

In dieser Woche finden in China die beiden jährlichen Tagungen des Nationalen Volkskongresses und der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes statt. Dies ist eine der wichtigsten jährlichen Veranstaltungen in China, bei der die Regierung die jährlichen Wirtschaftsziele und die politische Ausrichtung für das kommende Jahr vorstellt...

Haushaltsdefizit: 3 % gegenüber 3,8 % in den Zielen für 2023

VPI-Inflation: "rund 3 %" gegenüber "rund 3 %" in den Zielen für 2023

Schaffung neuer städtischer Arbeitsplätze: "über 12 Millionen" gegenüber "über 12 Millionen" in den Zielen für 2023

Arbeitslosenquote: "rund 5,5 %" gegenüber "rund 5,5 %" im Jahr 2023

