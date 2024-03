Deutsche Anleihen starten mit leichten Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 132,59 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,38 Prozent.

Eine allgemein etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für mehr Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Bundesanleihen, nachdem weitere Höchststände an den US-Börsen zuletzt ausgeblieben waren.

Analysten der Dekabank verwiesen zudem auf Kursverluste an asiatischen Aktienbörsen. Zwar habe Chinas Regierung zum Auftakt des Volkskongresses in Peking für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von etwa fünf Prozent angekündigt. Allerdings seien weiterhin keine entschlossenen fiskalischen Maßnahmen angekündigt worden, heißt es in einem Kommentar der Dekabank.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger zunehmend auf Wirtschaftsdaten aus den USA richten, die am Nachmittag für neue Impulse sorgen könnten. Auf dem Programm stehen Daten zum Auftragseingang in der amerikanischen Industrie und zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen, die am Markt stark beachtet werden./jkr/stw