Ehemalige Twitter-Führungskräfte verklagen Musk auf Abfindung

Bangalore (Reuters) - Vier ehemalige Top-Führungskräfte von Twitter verklagen den Unternehmer Elon Musk auf über 128 Millionen Dollar Abfindung.

Bei den Klägern handelt es sich um den früheren Twitter-Chef Parag Agrawal, den ehemaligen Finanzchef Ned Segal, Ex-Chef-Justiziarin Vijaya Gadde sowie den ehemaligen Chefsyndikus des Kurznachrichtendiensts, Sean Edgett, wie aus Gerichtsunterlagen vom Montag im Bundesgericht in San Francisco hervorgeht. Die ehemaligen Führungskräfte, die das Unternehmen während der langwierigen und teilweise feindseligen Übernahme durch Musk leiteten, gaben dem Bericht zufolge in der Klageschrift an, dass der Unternehmer sie unter Berufung auf grobe Fahrlässigkeit und vorsätzliches Fehlverhalten gefeuert habe. Sie bestritten dies. Die Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar.

Der Milliardär und Tesla-Gründer Musk hatte Twitter Ende Oktober 2022 für 44 Milliarden Dollar übernommen. Unmittelbar danach feuerte Musk die vier Manager. Musk hatte den vier Führungskräften vorgeworfen, ihn und die Investoren über die Zahl gefälschter Konten auf der Social-Media-Plattform getäuscht zu haben.

