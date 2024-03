EQS-News: ID Finance erneut im FT 1000 Ranking der Financial Times: Zum siebten Mal in Folge eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas

Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

ID Finance erneut im FT 1000 Ranking der Financial Times: Zum siebten Mal in Folge eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas



5. März 2024 - ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat seine Position als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas im FT 1000 Ranking der Financial Times nun bereits das siebte Jahr in Folge erfolgreich behauptet. Dieses renommierte Ranking, das in Kooperation von der Financial Times und der Markt- und Verbraucherdatenplattform Statista erstellt wird, hebt europäische Unternehmen hervor, die von 2019 bis 2022 die höchsten jährlichen Wachstumsraten (CAGR) erzielt haben. ID Finance hat mit einer Wachstumsrate von 251% und einer Compound Annual Growth Rate (CAGR) von 52% in den letzten drei Jahren erneut eine bemerkenswerte positive Leistung vorgewiesen. Diese außergewöhnliche Performance platziert es als das zweitschnellst wachsende Fintech-Unternehmen in Spanien. Trotz der Herausforderungen eines makroökonomischen Umfelds, das durch signifikante Inflation und geopolitische Spannungen von 2019 bis 2022 gekennzeichnet war, hat ID Finance eine beispiellose Resilienz und Wachstumsfähigkeit gezeigt. Allein in 2023 zog das Unternehmen bedeutende Investitionen von führenden institutionellen Investoren an, einschließlich einer Investition von 30 Millionen Euro von Kingsway Capital, einer Schuldenfinanzierung von 30 Millionen Dollar von Spouting Rock und einer Kreditlinie von 12 Millionen Euro von einer namhaften europäischen börsennotierten Bank. Das FT 1000 Ranking besteht aus europäischen Unternehmen, die während des angegebenen Zeitraums (2019 – 2022) die höchsten jährlichen Wachstumsraten erzielt haben. Die diesjährigen Aufnahmekriterien erforderten, dass Unternehmen eine minimale CAGR von 36,3% erreichen. Die anhaltende Präsenz von ID Finance in dieser Liste unterstreicht seine Führungsposition im Fintech-Sektor und sein Engagement für Innovation und Wachstum. Über ID Finance www.idfinance.com ID Finance ist ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, das auf innovative Finanzlösungen spezialisiert ist. Das Unternehmen engagiert sich stets für verantwortungsbewusste Praktiken und erzielt kontinuierlich solide finanzielle Ergebnisse, während es die höchsten Standards in Integrität und Kundenzufriedenheit aufrechterhält. Es wurde sieben Jahre hintereinander als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas im FT1000 Ranking geführt. Im Jahr 2021 startete es seine Flaggschiff-Finanz-Wellness-App Plazo in Spanien, die Transaktions- und Kreditlösungen bietet, die darauf abzielen, Menschen eine größere Kontrolle über ihre Finanzen zu geben und ihre finanzielle Stabilität zu verbessern. Legal notice I PrivacyPolicy

