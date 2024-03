Fibonacci Retracement🔴 Die Technik in der Chartanalyse, um Preisbewegungen vorherzusagen 🔴 Trading-Wissen

In der Welt des Tradings und des Investierens gibt es verschiedene Methoden und Techniken, die Anleger verwenden, um zukĂŒnftige Preisbewegungen vorherzusagen. Ein solches beliebtes und weitverbreitetes Instrument der technischen Analyse ist das "Fibonacci Retracement", wobei „retracement“ am ehesten mit „RĂŒckverfolgung“ ĂŒbersetzt werden kann.

Was ist Fibonacci Retracement?

Das Fibonacci Retracement basiert auf der Fibonacci-Sequenz, einer Zahlenreihe, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorangegangenen ist und die in der Regel mit 0 und 1 beginnt.

Diese Zahlenfolge wurde der westlichen Welt (den antiken Griechen und auch in Indien war sie schon lange bekannt) im "Liber Abaci" vorgestellt, einem Mathematikbuch, das von Leonardo von Pisa - der auch als Fibonacci bekannt ist - im Jahr 1202 geschrieben wurde.

Die Fibonacci-Sequenz sieht wie folgt aus:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ... bis unendlich.

Das wirklich Spannende dabei: Die Fibonacci-Zahlenfolge ist ein großartiges Beispiel dafĂŒr, dass Mathematik letztlich die Magie des Universums widerspiegelt. Zum einen beschreibt die Fibonaccifolge zahlreiche WachstumsvorgĂ€nge in der Natur, zum Beispiel die Entwicklung einer Kaninchenpopulation. Auch sind FruchtstĂ€nde oder BlĂ€tter vieler Pflanzen in Spiralen angeordnet, deren Anzahl den Fibonacci-Zahlen entsprechen.

Außerdem besteht eine enge Beziehung zwischen der Fibonacci-Sequenz und dem sogenannten Goldenen Schnitt, der auch als proportio divina, die „göttliche Proportion“ bekannt ist.

Faszinierenderweise ist es nun so: Je weiter man in der Fibonacci-Folge voranschreitet, desto mehr nĂ€hert sich der Quotient aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen dem Goldenen Schnitt (zum Beispiel: 13:8 ≈ 1,6250; 21:13 ≈ 1,6154; 34:21 ≈ 1,6190; 55:34 ≈ 1,6176; etc.). Die NĂ€herung ist zudem alternierend, die Quotienten sind also abwechselnd kleiner und grĂ¶ĂŸer.

Welche Bedeutung hat all das nun aber in der Welt des Tradings? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Aber die Beobachtung der MĂ€rkte zeigt, dass aus unbekannten GrĂŒnden diese Fibonacci-VerhĂ€ltnisse an der Börse eine Rolle zu spielen scheinen, genau wie in der Natur auch.

Man kann schließlich auch nicht genau erklĂ€ren, was der Goldene Schnitt in einem Schneckenhaus zu suchen hat. Es bleibt ein mystisches Element. Daher auch die alte Bezeichnung „göttliche“ Proportion.

Jedenfalls werden Fibonacci Retracements sowohl von zahlreichen Privatanlegern als auch professionellen HĂ€ndlern verwendet, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu erkennen. Das Fibonacci Retracement ist also eine Methode zur Bestimmung der potenziellen Widerstands- und UnterstĂŒtzungsniveaus eines Marktpreises.

Die ĂŒblichen Fibonacci-VerhĂ€ltnisse, die in der technischen Analyse Verwendung finden, sind:

23,6%,

38,2%,

50%,

61,8% und

100% (siehe nÀchster Absatz)

Die ProzentsĂ€tze sind direkt von der Fibonacci-Sequenz abgeleitet, wobei 50% und 100% keine eigentlichen Fibonacci-Werte sind, sondern der Orientierung dienen. Sie werden folgendermaßen berechnet:

den zentralen Fibonacci-Quotienten von 61,8 % (der dem Goldenen Schnitt entspricht) erhÀlt man annÀherungsweise, indem man eine Zahl in der Sequenz durch die nÀchste rechts von ihr dividiert,

38,2% durch Division mit der Zahl zwei Stellen rechts davon,

23,6 % durch Division mit der Zahl drei Stellen nach rechts.

Mit Hilfe dieser GrĂ¶ĂŸen wird versucht, UnterstĂŒtzungs- und Widerstandsebenen beziehungsweise potenzielle Umkehrpunkte auf einem Kurschart zu identifizieren. Wenn beispielsweise der Kurs einer Aktie deutlich steigt und dann wieder zurĂŒckgeht, schauen Investoren oft auf die Fibonacci Retracement-Levels, um zu sehen, wo der Kurs UnterstĂŒtzung finden und möglicherweise wieder ansteigen könnte.

Darum sollten Sie Fibonacci Trading betreiben

Fibonacci Retracements sind aus mehreren GrĂŒnden ein wertvolles Instrument fĂŒr Privatanleger:

Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte: FĂŒr Privatanleger ist es oft schwierig, die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte fĂŒr ihre Trades zu bestimmen. Fibonacci Retracements können dabei helfen, indem sie Niveaus identifizieren, an denen der Kurs wahrscheinlich UnterstĂŒtzung oder Widerstand findet und möglicherweise die Richtung umkehrt. Risikomanagement: Ein angemessenes Risikomanagement ist fĂŒr jeden Anleger von entscheidender Bedeutung. Fibonacci Retracements können bei der Anwendung zentraler Risikomanagement-Tools helfen, indem sie bei der Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus unterstĂŒtzen. So könnte ein Anleger beispielsweise einen Stop-Loss-Auftrag knapp unterhalb eines Fibonacci-Support-Levels oder einen Take-Profit-Auftrag in der NĂ€he eines Fibonacci-Widerstands-Levels erteilen. Einfach und benutzerfreundlich: Das Fibonacci Retracement-Tool lĂ€sst sich problemlos auf jeden Preischart anwenden, und die von ihm identifizierten Niveaus sind leicht zu verstehen. Dadurch ist es auch fĂŒr Privatanleger zugĂ€nglich, selbst fĂŒr solche mit begrenzter Erfahrung in der technischen Analyse. Weit verbreitet: Fibonacci Retracements werden von HĂ€ndlern und Anlegern aller Ebenen, auch von Profis, hĂ€ufig verwendet. Diese allgegenwĂ€rtige Verwendung kann manchmal zu einer sich selbst erfĂŒllenden Prophezeiung fĂŒhren, bei der der Kurs auf ein Fibonacci-Niveau reagiert, nur weil es sehr viele Trader gleichzeitig beobachten und darauf basierende Handelsentscheidungen treffen. Ist das der Fall, dann wĂŒrde sich die vom Fibonacci-Trader erwartete Kursentwicklung sogar verstĂ€rken und die potenziellen Gewinne so steigern. Anwendbar auf jeden Zeitrahmen: Fibonacci Retracements können auf jeden Zeitrahmen angewendet werden, von Minuten bis zu Jahren, was sie zu einem vielseitigen Werkzeug fĂŒr alle Arten von HĂ€ndlern macht, egal ob Sie ein Daytrader, Swingtrader oder langfristiger Investor sind. KomplementĂ€res Werkzeug: Fibonacci Retracements können in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen und Indikatoren verwendet werden, um eine robustere Handelsstrategie zu entwickeln. Beispielsweise kann die Kombination von Fibonacci-Levels mit gleitenden Durchschnitten oder Momentum-Indikatoren mehr BestĂ€tigung fĂŒr potenzielle Umkehrpunkte liefern.

Fibonacci Retracement richtig anwenden

Mit modernen Trading Plattformen wie der xStation 5 ist eine hĂ€ndische Berechnung von Fibonacci Retracement Levels nicht notwendig – das ĂŒbernimmt die Software.

Dieser Abschnitt erklĂ€rt wichtige Fibonacci-Tools und zeigt in Screenshots, wie diese in der xStation 5 richtig angewendet werden. Der besseren Übersichtlichkeit halber wurde fĂŒr diese erklĂ€renden Abschnitte die Darstellung in Liniencharts gewĂ€hlt.

In echten Trading Situationen sollten Sie allerdings auf Kerzencharts umsteigen und Hoch- sowie Tiefpunkte an den Dochten der Kerzen setzen, um so auch die Intra-Day Extreme mit in Ihre Analyse einzubeziehen.

Außerdem sollten Sie Folgendes beachten: Um die gewonnenen Erkenntnisse zusĂ€tzlich zu untermauern, suchen Trader oft nach dem Zusammenspiel von Fibonacci Retracements und anderen technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder Trendlinien. Wenn mehrere Tools dasselbe Preisniveau als signifikant einstufen, könnte dies die Annahme untermauern, dass dieses Niveau ein potenzieller Wendepunkt ist.

Die folgenden AnwendungsfĂ€lle der Fibonacci Retracements stehen in der xStation 5 zur VerfĂŒgung, wenn Sie im Chartfenster auf das entsprechende Icon klicken:

Fibonacci-Folge

Das ist der klassische Anwendungsfall: In einem AufwĂ€rtstrend warten HĂ€ndler darauf, dass der Kurs auf ein Fibonacci Retracement-Level zurĂŒckfĂ€llt, bevor sie eine Long-Position eingehen.

Umgekehrt warten HĂ€ndler in einem AbwĂ€rtstrend auf einen Anstieg auf ein Fibonacci Retracement-Level, bevor sie eine Short-Position eingehen. Die Idee ist, zu einem guten Preis in den Handel einzusteigen, bevor der Trend seine ursprĂŒngliche Richtung wieder einnimmt.





