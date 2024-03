OTS: Formalize / Series-A-Finanzierung: 15 Millionen Euro für Formalize, ...

Series-A-Finanzierung: 15 Millionen Euro für Formalize, ehemals Whistleblower Software Aarhus (ots) - Das dänische Unternehmen F (https://formalize.com/) https://formalize.com/de , das für Whistleblower Software bekannt ist, sammelt in einer A-Series-Finanzierung 15 Millionen Euro ein und gibt die Einführung seiner neuen Compliance-Operations-Plattform bekannt. Ziel des Unternehmens ist es, Europas führender Anbieter von Compliance-Software zu werden. Die Compliance-Operations-Software von Formalize wurde speziell für die Verwaltung und Automatisierung von Compliance-Prozessen für eine Reihe verschiedener Verwendungsformen entwickelt, darunter DSGVO, GRC, ISMS und mehr. Whistleblower Software by Formalize pflegt im deutschsprachigen Raum enge Geschäftsbeziehungen zu Compliance-Experten wie zum Beispiel Göhmann, Bird& Bird und BDO und zählt Kunden wie, Develey, Emma und Der grüne Punkt in Deutschland sowie Sacher, Manner und Almdudler in Österreich zum Portfolio. Im DACH-Raum hat sich das System bereits etabliert und wird von über 3.000 Organisationen genutzt. Steigender Bedarf an Compliance-Tools Die Europäische Union stellt strenge Regeln an private und öffentliche Einrichtungen. Die Komplexität dieser rechtlichen Anforderungen und die Beibehaltung einer klaren Datenstruktur stellen für Unternehmen jedoch oft eine große Herausforderung dar. Mit der neuen Compliance-Plattform unterstützt Formalize Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu optimieren und sich auf ihr Geschäft fokussieren zu können. "Aufgrund der verschärften Compliance-Vorschriften der EU ist der Standardansatz für Compliance-Prozesse für viele Unternehmen nicht mehr umsetzbar. Durch die Automatisierung der Prozesse unterstützt Formalize Unternehmen dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Plattform passt sich an die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens an, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen", kommentiert Gründer und CEO Jakob Lilholm. Hauptinvestor in der Finanzierungsrunde ist das europäische Venture-Capital BlackFin Tech, das in Formalize und dem Markt ein großes Potenzial sieht: "Durch die verschärften Compliance-Anforderungen, die Unternehmen in der EU nun einhalten müssen, ist die Nachfrage nach der Automatisierung von Compliance-Prozessen und -Berichten enorm. Formalize hat mit seiner Whistleblower Software ein benutzerfreundliches und marktführendes Produkt entwickelt, mit dem Unternehmen Zeit sparen und gleichzeitig immer den Überblick über ihre Compliance- und Regulierungsanforderungen erhalten", erklärt Michele Foradori, Investment Director bei BlackFin. Plattform automatisiert Compliance-Prozesse Formalize war in der Vergangenheit in erster Linie für sein Hinweisgebersystem (jetzt "Whistleblower Software by Formalize") bekannt, welches im vergangenen Jahr von G2 als führende Plattform ihrer Art ausgezeichnet wurde. Mehr als 500 Beratungsfirmen und Kanzleien - darunter PwC, Bird&Bird und Baker McKenzie - nutzen die Software bereits. Insgesamt steht sie über fünf Millionen Menschen weltweit und über 500.000 Menschen im DACH-Raum zur Verfügung. Seit der letzten Investitionsrunde konnte das Unternehmen seinen Umsatz um das Fünffache steigern und ist von 20 auf 90 Mitarbeitende gewachsen. Dieses Jahr möchte Formalize zudem sein deutschsprachiges Team verdoppeln. In der DACH-Region genießt Whistleblower Software by Formalize bereits das Vertrauen von öffentlichen Einrichtungen, wie der Caritas Sozialstation St. Stephanus, dem Landratsamt München und dem Prüfungsverband deutscher Banken e.V. und wurde im vergangenen Jahr zu zahlreichen Konferenzen eingeladen, wie z.B. der BvD-Konferenz in München und Berlin, dem Compliance Solution Day Wien und der Legal Revolution in Nürnberg. Das Unternehmen erweitert nun sein Angebot um die Compliance-Operations-Plattform, die Compliance-Workflows rationalisiert und Prozesse unter anderem für DSGVO, NIS2, ISO-Zertifizierungen und SOC2 automatisiert. Damit möchte Formalize sein Ziel, Europas führender Anbieter von Compliance-Software zu werden, erreichen. "Wir freuen uns sehr, die Finanzierungsrunde mit einem Investor abzuschließen, der unser Ziel, Europas führender Anbieter von Compliance-Software in Europa zu werden, unterstützt. Die Nachfrage nach einem Tool, das Compliance-Prozesse vereinfacht, war noch nie so groß wie heute, und sie wird auch noch weiter steigen", fasst Jakob Lilholm zusammen. Über Formalize ApS Das Unternehmen, das früher unter dem Namen Whistleblower Software ApS bekannt war, wurde 2024 nach der Einführung seiner Compliance-Operations-Plattform in Formalize umbenannt. Die Compliance-Plattform rationalisiert Compliance-Workflows und automatisiert Prozesse für DSGVO, NIS2, ISO-Zertifizierungen, SOC2 und mehr, während die Whistleblower-Plattform, die jetzt als Whistleblower Software by Formalize bekannt ist, Mitarbeitenden eines Unternehmens aufgrund der jüngsten neuen EU-Vorschriften ermöglicht, beispielsweise Fehlverhalten innerhalb eines Unternehmens, wie Betrug, Bestechung oder Sexismus, anonym zu melden. Whistleblower Software by Formalize wird von Unternehmen wie Starbucks, McDonalds, Burger King und SPAR genutzt und steht weltweit mehr als fünf Millionen Mitarbeitenden zur Verfügung. Formalize beschäftigt 90 Mitarbeitende in Büros in Aarhus, Kopenhagen und Madrid und eröffnet dieses Jahr ein neues Büro in Mailand, mit dem Ziel, die Anzahl der Mitarbeitenden im Laufe des Jahres zu verdoppeln. Über BlackFin Capital Partners BlackFin ist eine europäische Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 3,5 Milliarden Euro, die sich auf Investitionen in Finanzdienstleistungen und Compliance-Technologie fokussiert. Das Venture-Team von BlackFin hat bereits mehr als 20 Unternehmen unterstützt. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf die am schnellsten wachsenden Fintechs, Regtechs und Insurtechs in ganz Europa, von A- bis zu C-Finanzierungen. BlackFin Capital Partners wurde 2009 gegründet und ist eine unabhängige Private-Equity- und Venture-Capital-Firma. Geleitet wird diese von neun Partnern, die seit Jahrzehnten als Manager und Unternehmer in der Finanzbranche zusammenarbeiten. 