Blatt - Haley gibt Bewerbung um US-Präsidentschaftskandidatur auf

Bangalore (Reuters) - Die ehemalige Gouverneurin Nikki Haley will einer Zeitung zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner aussteigen.

Die 52-jährige Ex-US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UN) stehe davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen, berichtete das "Wall Street Journal". Sie werde ihren Rückzug am Mittwoch in einer Rede bekanntgeben, hieß es unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Eine Stellungnahme von Haley lag nicht vor. Die letzte verbliebene Partei-Rivalin von Ex-Präsident Donald Trump hatte am Vortag beim Super Tuesday eine deutliche Niederlage eingefahren. Mit dem Schritt würde das Rennen um das Weiße Haus noch während der Vorwahlen faktisch zu einem Duell zwischen Trump und Amtsinhaber Joe Biden werden.

