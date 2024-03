Bund und Länder sehen deutliche Fortschritte in der Asylpolitik

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Bund und Länder haben ihre Entschlossenheit im Kampf gegen irreguläre Migration bekräftigt.

"Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir jemals so viel zusammen hinbekommen, dass wir so viel Geschwindigkeit in das Thema gebracht haben", sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nach einem Treffen der 16 Länderchefs mit Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin. "Was wir beschlossen haben, ist die weitreichendste Veränderung in dem Bereich in den letzten 20, 25 Jahren", sagte Scholz. Vor allem zwischen Unions-Ministerpräsidenten wurde eine deutliche Kluft sichtbar: Einige hatten die Umsetzung des am 6. November beschlossenen Maßnahmenpakets als nicht ausreichend bezeichnet, um die Zahlen ankommender Flüchtlinge und Migranten in diesem Jahr deutlich zu reduzieren. "Eine echte Wende bei der Migrationspolitik gibt es nicht", sagte etwa Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU) zu Welt-TV.

Zuvor hatte es eine Bestandsaufnahme gegeben, was von den Bund-Länder-Beschlüssen zur Migration vom 6. November bereits umgesetzt wurde. Dazu gehört die Einführung einer Bezahlkarte, um Hilfen für Asylbewerber überwiegend von Geld- zu Sachleistungen umzustellen. Die 16 Länder baten den Bund aber auch, bis zum 20. Juni auf eine Position zu Asylverfahren in Drittstaaten zu beziehen. Rhein sagte in seiner Rolle als CDU-Ministerpräsident, dass er sich zudem die Einstufung von mehr Staaten als sichere Herkunftsländer gewünscht hätte, was die Asylverfahren für Antragsteller aus diesen Staaten beschleunigen würde. Dies lehnen die Grünen in der Ampel-Regierung ab. Der Bund machte keine neuen Finanzzusagen an die Länder.

Die Länder drängen zudem, dass die Bundesregierung über die laufenden Verhandlungen mit der Republik Moldau, Kolumbien, Usbekistan, Kirgisistan, den Philippinen und Kenia weitere Migrations-Abkommen abschließt, die die Abschiebung nicht anerkannter Asylbewerber erleichtert. Der Bund sagte zu, vor allem jene Staaten in den Blick nehmen, aus denen die meisten irregulären Flüchtlinge mit geringen Anerkennungsquoten nach Deutschland kommen. Ausdrücklich wird in dem gemeinsamen Papier der Erfolg der im Oktober 2023 eingeführten Binnengrenzkontrollen gelobt, die die Ampelregierung zuvor noch abgelehnt hatte. Jetzt sagte die Ampel-Regierung zu, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass Zurückweisungen im Zuge von Binnengrenzkontrollen weiter rechtsstaatlich korrekt erfolgen können. Zudem werde mit Nachbarstaaten weiter über vorgelagerte Grenzkontrollen auf deren Staatsgebiet verhandeln.

UNZUFRIEDENHEIT BEI EINIGEN UNIONS-LÄNDERN

Niedersachsens Landeschef Stephan Weil (SPD) sprach als stellvertretender Vorsitzender der MPK von einem "grundsätzlichen Wechsel" in der Asylpolitik. Allerdings dürfe man keine unrealistischen Erwartungen haben. Es dauere eine Zeit, bis die Zahlen sinken würden, weil etwa das Ende 2023 beschlossene neue europäische Asylsystem erst noch in die Praxis umgesetzt werden müsse.

Schon vor den Beratungen war deutlich geworden, dass Länder wie Sachsen oder Bayern einen sehr viel härteren Asyl-Kurs wollen - was sie auch in einer Protokollerklärung festhielten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte zudem eine Obergrenze von Asylbewerbern von 50.000 bis 60.000 Personen pro Jahr gefordert. Zumindest die Zahl stieß allerdings auch im Kreis seiner Unions-Kollegen auf wenig Gegenliebe. Rhein sagte, die Obergrenze sei eine durchaus berechtigte Diskussion, "denn wir sind natürlich schon über die Grenzen der Belastung hinaus und die Infrastruktur muss mitwachsen". Kritik kommt auch von den Kommunen: Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger, sagte der "Rheinischen Post", dass man sich nicht darauf verständigt habe, "dem Beispiel Hessens und weiterer Bundesländer zu folgen und verbindlich festzulegen, Asylbewerber nur bei Vorliegen einer klaren Bleibeperspektive auf die Kommunen zu verteilen".

Einige Unionsländer verweisen auf die nach wie vor hohen Asylbewerberzahlen, die Kommunen bei Unterbringung und Versorgung von Kindern vor große Probleme stellten. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wurden im Januar 26.376 Erst- und 1865 Folgeanträge registriert. Da die Zahlen in einem Wintermonat immer niedriger liegen, warnen Unionspolitiker davor, dass für das Gesamtjahr wieder mehr als 300.000 Asylanträge gestellt werden könnten. Ziel von Bund und Ländern sei aber gewesen, die Zahlen deutlich zurückzuschrauben - auch mit Blick auf die Wahlen in Kommunen, ostdeutschen Ländern und Europa, bei denen Zuwächse für die rechtspopulistische AfD erwartet werden.

Zudem dürfte auch die Zahl ukrainischer Kriegsflüchtlinge weiter ansteigen. Scholz und Weil betonten, wie wichtig es für die Akzeptanz der Aufnahme sei, dass diese Menschen auch eine Arbeit aufnähmen. Scholz verwies auf den "Job-Turbo" der Regierung, der genau dieses Ziel habe.

Saarlands Landeschefin Anke Rehlinger (SPD) zeigte sich offen für einen Vorschlag Söders, neu ankommende ukrainische Kriegsflüchtlinge nicht mehr in das Bürgergeld aufzunehmen, sondern ihnen nur noch Asylleistungen zu gewähren. Die Bürgergeldleistungen werden von der Union dafür verantwortlich gemacht, dass eine Arbeit wenig attraktiv erscheint. Scholz äußerte sich dagegen zurückhaltend. Dadurch, dass der Bund die Kriegsflüchtlinge sofort in das Bürgergeld aufgenommen habe, würden Kommunen und Länder um fünf Milliarden Euro entlastet. Er könne sich nicht vorstellen, dass diese ernsthaft wieder diese finanziellen Lasten tragen wollten.

