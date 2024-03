Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,32 Prozent auf 132,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,35 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten die Anleihen kaum. Die deutschen Ausfuhren sind im Januar überraschend stark gestiegen. In der Eurozone legten die Einzelhandelsumsätze im Januar geringfügig zu. Der Anstieg blieb etwas hinter der Erwartungen zurück.

Die großen Notenbanken stehen weiter im Blick der Finanzmärkte. Am Nachmittag spricht US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, vor dem Kongress. Nach Einschätzung des Experten Michael Pfister von der Commerzbank dürfte Powell erneut deutlich machen, dass die Fed bei Zinssenkungen keine Eile hat. Zuletzt waren US-Konjunkturdaten teilweise schwach ausgefallen, was die Spekulation auf sinkende Zinsen verstärkte. Auch der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP dürfte am Nachmittag beachtet werden.

Am Donnerstag wird dann die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitischen Entscheidungen verkünden. Es wird auf Hinweise gewartet, wann die EZB ihre Leitzinsen senken wird. Zunächst wird aber keine Änderung erwartet./jsl/jkr/mis