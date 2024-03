EQS-HV: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.04.2024 in Merzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.04.2024 in Merzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



06.03.2024 / 15:55 CET/CEST

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Mettlach ISIN: DE0007657207 // WKN: 765720



ISIN: DE0007657231 // WKN: 765723 Berichtigung der Anmeldefrist zur ordentlichen Hauptversammlung

der Villeroy & Boch AG am Freitag, 12. April 2024

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 05. März 2024 hat der Vorstand die ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Villeroy & Boch AG für Freitag, den 12. April 2024, ab 11:00 Uhr einberufen. Durch ein redaktionelles Versehen enthält die in Abschnitt III. 3. „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte“ in Satz 1 angegebene Anmeldefrist eine falsche Jahreszahl (05. April 2023 statt richtig: 05. April 2024). Korrekt ist folgender Text: Aktionär:innen sind zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte - einschließlich des Stimmrechts und des Fragerechts - nur berechtigt, wenn sie sich spätestens am Freitag, 05. April 2024, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich), unter folgender für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle Villeroy & Boch Aktiengesellschaft c/o Deutsche Bank AG

Securities Production

- General Meetings -

Postfach 20 01 07

D-60605 Frankfurt am Main

Telefaxnummer: 0049 (0)69 12012-86045

E-Mail: wp.hv@db-is.com bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär erbracht haben, dass sie zu Geschäftsschluss des Donnerstags, 21. März 2024 (d.h. 24:00 Uhr) (sog. „Nachweisstichtag“), Aktionär:in der Gesellschaft waren. Im Übrigen bleibt die Einberufung unverändert. Mettlach, im März 2024 Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Der Vorstand

