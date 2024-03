EQS-News: Anmeldung zur 37. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 24./25. April 2024 ab sofort möglich

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Anmeldung zur 37. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 24./25. April 2024 ab sofort möglich



06.03.2024 / 11:15 CET/CEST

Augsburg, 6. März 2024 Das Anmeldeportal zur 37. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz ist ab sofort unter www.mkk-konferenz.de freigeschaltet. Datum: Mittwoch, 24. & Donnerstag, 25. April 2024

Ort: The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels, Sophienstrasse 28, München0333 Auf der zweitägigen Konferenz im The Charles – Rocco Forte Hotel in München treffen über 50 börsennotierte Gesellschaften auf Investoren, Analysten und Finanzjournalisten. Von A wie AUDIUS über H und S wie HORNBACH und SIXT bis hin zu Z wie ZEAL NETWORK wird sich der deutsche börsennotierte Mittelstand in seiner gesamten Breite präsentieren.



Bekannte Marken wie KNAUS TABBERT und EINHELL finden sich neben Weltmarktführern wie RATIONAL oder dem größten MDAX-Wert TALANX auf der MKK-Konferenz ein. Traditionsgemäß wird die renommierte Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtspartner der MKK in ihren Talks zu aktuellen Themen referieren. Am 25. April, dem zweiten Konferenztag findet das m:access Forum der Börse München statt. Die MKK wird durch die ICF Bank als Hauptsponsor und durch die MSW GmbH als Wirtschaftsprüfungspartner begleitet und unterstützt. Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Unternehmen finden Sie HIER -> 1on1 Wünsche nehmen wir gerne bis zum 4. April 2024 entgegen (Investors and Press only) Nach einem ereignisreichen ersten Konferenztag laden wir Sie herzlich zum MKK-Afterwork ein, das ab 18:30 Uhr im Herrschaftszeiten (Tal 12, 80331 München) stattfinden wird. Bitte melden Sie sich bis spätestens 18. April 2024 für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen ausschließlich unter www.mkk-konferenz.de an. Wir freuen uns darauf, Sie in München begrüßen zu dürfen!

SAVE THE DATE 2024/2025 38. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 13./14. November 2024

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München 39. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 2./3. April 2025

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München 40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12./13. November 2025

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

Mit besten Grüßen Jörg Grunwald Vorstand ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Eventmanagement Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de Präsentierende Unternehmen 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902) AHT Syngas Technology N.V. (ISIN: NL0010872388) audius SE (ISIN: NL0006129074) BayWa AG (ISIN: DE0005194062) BigRep GmbH (ISIN: n. A.) Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981) Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1) CENIT AG (ISIN: DE0005407100) Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) Darwin AG (ISIN: DE000A3C35W0) Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0) Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) Diok GreenEnergy GmbH (ISIN: CH0323874260) Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG (ISIN: DE000A0STWH9) Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933) Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108) Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) FINEXITY AG (ISIN: n. A.) Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62) Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149) GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201) hep solar projects GmbH (ISIN: DE000A351488) HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) International School Augsburg gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5) Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3) medondo Holding AG (ISIN: DE0008131350) MGI - Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068) MPC Energy Solutions NV (ISIN: NL0015268814) MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183) Multitude SE (ISIN: FI4000106299) NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) NCTE AG (ISIN: DE000A0LEZB2) Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777) Rational AG (ISIN: DE0007010803) Saturn Oil + Gas Inc (ISIN: CA80412L8832) Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166) SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2) Sixt SE (ISIN: DE0007231326) Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59) SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806) Tactix Sports AG (ISIN: n. A.) Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) Teleservice AG (ISIN: DE000A1PHET1) The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) UMT - United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702) UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) United Labels AG (ISIN: DE0005489561) USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7) Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6) ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241)



