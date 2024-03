Finanzminister - Britische Wirtschaft wird 2024 wohl um 0,8 Prozent wachsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft wird sich dieses Jahr laut Finanzminister Jeremy Hunt aus der Rezession lösen und voraussichtlich um 0,8 Prozent wachsen.

Der konservative Ressortchef verwies am Mittwoch in seiner Etatrede vor dem Unterhaus auf die aktuelle Prognose der unabhängigen Haushaltsbehörde (OBR). Diese erwartet für 2025 dann ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 Prozent.

Die Wirtschaft war Ende 2023 angesichts hoher Zinsen und Inflation in die Rezession gerutscht. Das BIP schrumpfte von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent zum Vorquartal, nachdem es schon im vorangegangenen Quartal um 0,1 Prozent nach unten gegangen war. Bei zwei aufeinanderfolgenden Minus-Quartalen wird von einer Rezession gesprochen. Im Gesamtjahr 2023 reichte es noch zu einem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent.

Trotz der aufgehellten Konjunkturaussichten steht es nicht gut um die Siegchancen des britischen Premiers Rishi Sunak bei der nächsten Parlamentswahl. Bis zum voraussichtlich im Herbst anstehenden Urnengang wird der Konservative nach Ansicht vieler Experten den haushohen Vorsprung der Labour-Opposition in den Umfragen nicht mehr wettmachen können.

Hunt wies in seiner Rede nun auf deutlichen Fortschritte im Kampf gegen die Inflation hin: Laut OBR werde die Teuerungsrate binnen weniger Monate auf unter zwei Prozent fallen. Die Zentralbank strebt einen nachhaltigen Rückgang in Richtung ihres Ziels von zwei Prozent an: Die Jahresteuerungsrate lag im Januar wie bereits im Dezember bei durchschnittlich 4,0 Prozent. Ende 2022 war sie mit 11,1 Prozent noch so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.

Notenbankchef Andrew Bailey hat angesichts der Fortschritte an der Inflationsfront zuletzt Spekulationen über eine Zinswende im laufenden Jahr neue Nahrung gegeben. Es sei von den Finanzmärkten "nicht unvernünftig", von einer geldpolitischen Lockerung auszugehen.

