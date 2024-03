GNW-Adhoc: Stevie® Awards geben die Finalisten der 18. jährlichen Stevie® Awards für Vertrieb und Kundenservice bekannt

^FAIRFAX, Virginia, March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Finalisten der 18. jährlichen Stevie® Awards für Vertrieb und Kundenservice (http://www.stevieawards.com/sales), einem internationalen Wettbewerb, der herausragende Leistungen in den Bereichen Kundenservice, Kontaktzentren, Geschäftsentwicklung und Vertrieb würdigt, wurden heute bekanntgegeben. Eine Vielzahl von Unternehmen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt wurden in verschiedenen Kategorien für Vertriebsleiter, Lösungsanbieter, Kontaktzentren, neue Produkte und Dienstleistungen und mehr ausgezeichnet. Zu den Organisationen mit fünf oder mehr nominierten Finalisten gehören Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, Indien), Avetta (Lehi, UT, USA), Blackhawk Network (Pleasanton, CA, USA), Capital Rx (New York, NY, USA), CivicPlus (Manhattan, KS, USA), Datasite (Minneapolis, MN, USA), DHL Express Vietnam (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam), DHL Express (weltweit), Element Electronics (Winnsboro, SC, USA), IBM (Armonk, NY, USA), Inspiro (Makati City, Philippinen), Intuit (Toronto, ON, Kanada), Loveholidays (London, Vereinigtes Königreich), OpenGov (San Francisco, CA, USA), Purpol Marketing Limited (Chippenham, Vereinigtes Königreich), QNB Finansbank (Istanbul, Türkei), Qualitest Group (Bridgewater, NJ, USA), Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO, USA), SAP (weltweit), Support Services Group, Inc. (Waco, TX, USA), Toco Warranty (Los Angeles, CA, USA), TransPerfect Translations (New York, NY, USA), UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA, USA), ValueSelling Associates Inc. (Carlsbad, CA, USA), VIZIO Inc. (Irvine, CA, USA), VMware (Broadcom) (Palo Alto, CA, USA) und Voya Financial (New York, NY, USA). Eine vollständige Liste der Finalisten nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/Sales (http://www.stevieawards.com/Sales). Alle nominierten Finalisten erwartet eine Auszeichnung mit einem Stevie Award in Gold, Silber oder Bronze. Die Platzierungen werden während eines Galabanketts am Freitag, den 12. April im Bellagio in Las Vegas, Nevada, bekanntgegeben. Eintrittskarten sind ab sofort im Verkauf erhältlich (https://stevieawards.com/sales/2024-awards-banquet). Die Preise werden von den Stevie Awards verliehen, den Organisatoren mehrerer weltweit führender Preisverleihungen für Unternehmen, darunter die renommierten International Business Awards® (http://www.stevieawards.com/iba) und The American Business Awards® (http://www.stevieawards.com/aba). Mehr als 2.300 Nominierungen von Organisationen aller Größen und aus nahezu allen Branchen wurden für den diesjährigen Wettbewerb bewertet. Die Finalisten wurden anhand der verliehenen Durchschnittsnoten von mehr als 200 Fachleuten weltweit in sieben spezialisierten Bewertungskommissionen (https://stevieawards.com/sales/judges-0) ermittelt. Einreichungen wurden unter anderem in über 60 Kategorien für Leistungen im Bereich Kundenservice und Contact Center, darunter Contact Center of the Year, Award for Innovation in Customer Service und Customer Service Department of the Year; 60 Kategorien für Leistungen in den Bereichen Vertrieb und Geschäftsentwicklung - von Sales Director of the Year über Sales Training Practice of the Year bis hin zu Achievement in Sales Automation - sowie Kategorien zur Anerkennung neuer Produkte und Dienstleistungen und Lösungsanbieter angenommen. Alle nominierten Kundendienstabteilungen der Finalisten werden in die Abstimmung für die People's Choice Stevie® Awards for Favorite Customer Service einbezogen. Von heute an bis zum 29. März kann die Öffentlichkeit für ihre bevorzugten Anbieter von Kundendienstleistungen bei den People's Choice Stevie Awards for Favorite Customer Service abstimmen. Die Abstimmung erfolgt über http://peopleschoice.stevieawards.com (http://peopleschoice.stevieawards.com/). Die Nominierten mit den meisten Stimmen in jeder Kategorie erhalten jeweils einen speziellen People's Choice Stevie Award aus Kristall. Gewinner der People's Choice Stevie Awards in verschiedenen Branchen werden zudem bei der Preisverleihungsgala in Las Vegas am 12. April geehrt. Nominierungen für einen Sonderpreis, den Sales Partnerships Ethics in Sales Award, sind noch bis zum 15. März möglich. Die Einreichung von Nominierungen für diese Auszeichnung ist kostenlos (https://stevieawards.com/sales/nominate-2024- sales-partnerships-ethics-sales-award). Mit ihr werden herausragende Beispiele für ethische Verkaufspraktiken seit Anfang Juli 2022 gewürdigt. Die Preisträger werden ebenfalls bei der Zeremonie am 12. April bekanntgegeben und ausgezeichnet. Über die Stevie Awards Die Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die Stevie Awards für Deutschland, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft, die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice und die neuen Stevie Awards für herausragende Leistungen im Bereich Technologie. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com (http://www.stevieawards.com/). Zu den Sponsoren der 18. jährlichen Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice gehören Sales Partnerships, Inc., Support Services Group, Inc. und ValueSelling Associates, Inc. Medienkontakt: Nina Moore +1 (703) 547-8389 Nina@StevieAwards.com (mailto:Nina@StevieAwards.com) Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d842dc2e-f7a4-40ca- a10c-1690e076d935 °