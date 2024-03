US-Notenbankchef lässt Anleger mit Blick auf Zinswende weiter zappeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Notenbank spannt die Finanzmärkte mit Blick auf die von den Investoren herbeigesehnte Zinswende weiter auf die Folter.

Die Inflation habe zwar deutlich nachgelassen, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch vor einem US-Kongressausschuss. Doch sei es nicht ausgemachte Sache, dass die Teuerungsrate in Richtung des Zielwerts der Notenbank von zwei Prozent falle. Die Währungshüter benötigten "größere Zuversicht" in einen nachhaltigen Rückgang, bevor sie die Leitzinsen senken könnten.

Dennoch haben sie diesen wichtigen geldpolitischen Kurswechsel 2024 auf dem Radar: "Wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickelt, wird es wahrscheinlich angebracht sein, im Laufe des Jahres damit zu beginnen, die straffe geldpolitische Linie zurückzufahren", sagte Powell vor dem Ausschuss im Repräsentantenhaus.

Die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung stützte die Wall Street: "Die Anleger sind beruhigt, weil die Aussagen eins zu eins mit ihren Erwartungen übereinstimmen", sagte Phil Blancato, Chef des Vermögensverwalters Ladenburg Thalmann in Florida. Der Zeitpunkt für die Zinswende sei aber momentan noch nicht gekommen, ergänzte LBBW-Analyst Elmar Völker. Powell nehme mit seinen Äußerungen zum geldpolitischen Kurs die Zinsentscheidung vom 20. März gewissermaßen vorweg. Aus heutiger Sicht sei die Fed-Sitzung im Juni der erste realistische Termin für eine Senkung der Leitzinsen: "Dies aber nur dann, falls die Inflation bis dahin weiter nachlässt und die hohe wirtschaftliche Wachstumsdynamik sich abschwächt."

POWELL SIEHT KEINE REZESSIONSGEFAHR

Die Wirtschaft wachse in einem "soliden Tempo", sagte Powell. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass sie kurzfristig in eine Rezession abrutsche oder in irgendeiner Form davon bedroht sei. Trotz der straffen Linie der Notenbank ist die Wirtschaft bislang gut in Schuss: Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 3,2 Prozent. Angekurbelt wurde die Konjunktur zuletzt durch die Verbraucher.

Die Federal Reserve bekämpft mit ihrer Hochzinspolitik die Inflation, die sich allerdings als zäh erweist: Die Verbraucherpreise stiegen zu Jahresbeginn um 3,1 Prozent und liegen damit noch immer deutlich über der von der Fed angestrebten Stabilitätsmarke von zwei Prozent. Nach teils aggressiven Erhöhungen pausierte die US-Notenbank mehrmals und hielt den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent konstant.

(Bericht von Howard Schneider, geschrieben von Reinhard Becker, Mitarbeit Zuzanna Szymanska, redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)