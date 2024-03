Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Macron/ Scholz

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Macron/ Scholz:

"Sehr freundschaftlich war das nicht, wie Frankreichs Präsident Macron (.) mahnte, Europa dürfe "nicht feige" sein, um die russische Aggression abzuwehren. Denn, wer rote Linien ziehe, habe schon verloren. Das war dann der zweite Tritt gegen das Schienbein von Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn der hat seine Weigerung, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern, damit begründet, Deutschland drohe dadurch Kriegspartei zu werden. Eine "rote Linie", die Macron schon vergangene Woche einreißen wollte, indem er Nato-Soldaten für die Ukraine ins Spiel brachte. Zwei verbale Attacken auf Scholz binnen so kurzer Zeit - da muss die Verärgerung schon sehr groß sein. (.) Ginge es hier nicht um einen Krieg, in dem jeden Tag Menschen sterben, so könnte man das Kräftemessen der beiden Polit-Größen schulterzuckend hinnehmen. Weil es aber um Leben und Tod geht, und zugleich um die Zukunft des gesamten Kontinents samt seiner demokratischen Verfasstheit bleibt nur eines: Reißt Euch zusammen, chers amis!"/DP/jha