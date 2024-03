Pressestimme: 'Volksstimme' zu Volkskongress in Peking

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Volkskongress in Peking:

"Anders als unmittelbar nach der Corona-Pandemie werden Chinas Planzahlen nicht mehr nach dem Prinzip Hoffnung verkündet. Ministerpräsident Li Qiang verkündet, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr um fünf Prozent wachsen soll. Zwar ist in der Volksrepublik die Zeit zweistelliger Wachstumswerte lange vorbei, aber für Deutschland wäre das eine Traumzahl. Die hiesige Wirtschaft kann aber ein Stück weit davon profitieren, durch gegenseitigen Handel sowie die Produktion in China. Die Hoffnung auf mehr Freiheit und Demokratie darf man aber getrost fallen lassen. Es wächst auch die Intransparenz. Schon auf dem Volkskongress, wo die Presse am Ende nichts mehr fragen darf. Den meisten Chinesen wird das herzlich egal sein. Es fehlen Jobs für junge Leute, Millionen von ihnen sind arbeitslos. Ein Übriges tut die Immobilienkrise. Dadurch stehen auch viele gut verdienende Chinesen, die glaubten, es geschafft zu haben, vor den Trümmern ihrer Existenz."/DP/jha