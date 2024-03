Prognosen: Trump gewinnt Präsidentschaftsvorwahl in Maine

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat Maine gewonnen. Das berichteten die Sender NBC News und CNN am Dienstagabend (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf eigene Prognosen. Trumps Konkurrentin Nikki Haley fuhr wie erwartet eine Niederlage ein. Nach Auszählung von einem Drittel der Stimmen führte Trump mit rund 70 Prozent und lag damit fast 45 Prozentpunkte vor Haley. Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen kam auf rund 25 Prozent.

In dem Bundesstaat am nordöstlichsten Zipfel der USA mit der Hauptstadt Augusta leben knapp 1,4 Millionen Einwohner. Bei den Vorwahlen der Republikaner gab es dort 20 der 2429 Delegiertenstimmen zu gewinnen.

Im Rennen um die Kandidatur hatte Maine deshalb eine herausgestellte Bedeutung, weil Trump in dem Bundesstaat zunächst vom Wahlzettel der parteiinternen Vorwahlen gestrichen worden war. Die Entscheidung war aber bis zur Klärung durch das Oberste Gericht der USA ausgesetzt worden. Der Supreme Court erklärte das Vorgehen am Montag für unrechtmäßig. Kläger versuchten auch in anderen verschiedenen Bundesstaaten, Trumps Teilnahme an den Vorwahlen zu verhindern.

Bei den Vorwahlen der Demokraten in Maine gewann am Dienstag wie erwartet US-Präsident Joe Biden. Er hat keine ernstzunehmende Konkurrenz.