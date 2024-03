Trump: Lade Haley-Anhänger ein, sich mir anzuschließen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Anhänger seiner Parteikollegin Nikki Haley dazu aufgerufen, ihn zu unterstützen. "Ich möchte alle Haley-Unterstützer einladen, sich der größten Bewegung in der Geschichte unserer Nation anzuschließen", schrieb der Republikaner am Mittwoch auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Damit meint er die sogenannte Maga-Bewegung. Maga steht für Trumps Wahlkampfmotto: "Make America Great Again" (auf Deutsch: Macht Amerika wieder großartig).

Trump warf Haley vor, im Rennen um die Kandidatur finanziell von "linksradikalen Demokraten" unterstützt worden zu sein. "An diesem Punkt hoffe ich, dass sie im "Rennen" bleibt und bis zum Ende kämpft!", schrieb er weiter. Zuvor hatte er die 52-Jährige wiederholt dazu aufgerufen, aus dem Rennen auszusteigen. Trump veröffentlichte das Statement allerdings etwa zeitgleich mit Haleys Ankündigung, aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner auszusteigen. Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits klar, dass die 52-Jährige hinwerfen würde. Trumps Wahlkampfteam machte in einer Mail kurze Zeit später deutlich, dass sich die Aussagen explizit auf den Zeitpunkt vor Haleys Ankündigung beziehen würden.

Mit ihrem Rückzug hat Haley den Weg für eine erneute Kandidatur Trumps freigemacht. Die Republikanerin verkündete ihre Entscheidung, nachdem Trump am Dienstag beim "Super Tuesday" eine Siegesserie hingelegt und fast alle Abstimmungen für sich entschieden hatte. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Duells zwischen Trump und Amtsinhaber Joe Biden./nau/DP/nas