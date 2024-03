"Super Tuesday" läutet Neuauflage Biden gegen Trump ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Gram Slattery und Joseph Ax

Huntington Beach/Berlin (Reuters) - Der US-Präsidentschaftswahlkampf steuert immer stärker auf ein erneutes Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden zu.

Bei den Republikanern wurde einem Insider zufolge erwartet, dass Trumps letzte verbliebene Rivalin Nikki Haley noch am Mittwoch ihre Bewerbung um eine Kandidatur aufgibt. Allerdings werde sie sich nicht hinter Trump stellen. Dieser hatte bei den Vorwahlen am Super Tuesday einen hohen Sieg eingefahren und dürfte in spätestens zwei Wochen auch rechnerisch nicht mehr einzuholen sein. Die formelle Nominierung erfolgt im Sommer, die eigentliche Wahl im November.

Zuerst hatte das "Wall Street Journal" von Haleys Rückzugs-Plänen berichtet. Die 52-jährige ehemalige Gouverneurin von South Carolina hatte zwar mit einem Sieg in Vermont einen Achtungserfolg erzielt. Allerdings gewann Trump die anderen 14 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde. Auch Biden gewann deutlich. Beide Männer schossen sich aufeinander ein, noch bevor die letzten Ergebnisse vorlagen. "Der 5. November wird als allerwichtigster Tag in die Geschichte unseres Landes eingehen", sagte Trump in seiner Siegesrede und nannte Biden den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten. Biden konterte mit einer Erklärung, in der er Trump als Demokratie-Bedrohung darstellte.

EINWANDERUNG UND WIRTSCHAFT

Es ist das erste Mal seit 1956, dass es in den USA zu einer Neuauflage eines Präsidentschaftsduells kommt. Die Amerikaner zeigen sich wenig begeistert darüber. Beide Männer haben niedrige Umfragewerte, unter anderem wegen ihres Alters: Trump ist 77 Jahre alt, Biden 81. In einer Reuters/Ipsos-Erhebung vom Februar erklärten drei Viertel der Teilnehmer, Biden sei zu alt für ein Regierungsamt, bei Trump war es die Hälfte. Wie vor vier Jahren dürfte es bei der Abstimmung wegen des vergleichsweise komplizierten Wahlverfahrens auf einige wenige Bundesstaaten - die "swing states" - ankommen. Knappe Ergebnisse werden in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin erwartet sowie bei der Wahl als Ganzes.

Als wichtigste Wahlkampfthemen gelten bereits die illegale Einwanderung und die Wirtschaft. Dies ging auch am Dienstag aus Befragungen nach den Vorwahlen hervor. In beiden Punkten trauen die Wähler Trump eine bessere Politik zu als dem Amtsinhaber. "Es gibt eine weit verbreitete Unzufriedenheit mit Biden und der Art und Weise, wie die Dinge im Lande gegenwärtig laufen", sagte Mark Baldassare, Umfrage-Leiter beim überparteilichen Public Policy Institute of California. "Der Fokus auf Einwanderung und Wirtschaft ist mir am meisten aufgefallen."

"DEUTSCHLAND MUSS TRUMP-SIEG NICHT FÜRCHTEN"

Die Vorwahlen offenbarten Schwächen. Für Trump dürfte es nun vor allem darum gehen, die Republikaner anzusprechen, die mit seiner polarisierenden Art und seiner rechten "Make America Great Again"-Bewegung nichts anfangen können. Auch bei Bürgern mit höherem Bildungsabschluss und in Städten hat Trump Schwierigkeiten. Hinzu kommen seine zahlreichen juristischen Probleme. Auch für Biden gab es Warnsignale. Neben seinem Alter führen Kritiker unter den Demokraten an, dass er sich nicht genug für Minderheiten oder den Klimaschutz eingesetzt habe. Andere sind über sein Vorgehen im Gaza-Krieg enttäuscht und werfen ihm vor, zu stark auf Israels Seite zu stehen.

In Deutschland wurde am Mittwoch über die Folgen eines möglichen Trump-Sieges im November diskutiert. Die Exportindustrie muss dem Ifo-Institut zufolge davor keine Angst haben: Es werde nicht zwingend Probleme im Handel mit Europa geben, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bei neuen Handelshürden werde Trump vermutlich auch die Steuern senken und Schulden machen. Dann sei ein stärkerer Dollar und aus US-Sicht ein regelrechter Import-Sog zu erwarten. Die USA sind der wichtigste ausländische Absatzmarkt für deutsche Firmen. Dorthin gehen rund zehn Prozent aller deutschen Exporte.

(Unter Mitarbeit von Gram Slattery, Tim Reid, Nandita Bose und Christian Krämer. Geschrieben von Christian Rüttger und Scot W. Stevenson. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)