WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. März 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 19. März 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 9.00 h Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 08:00 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen 17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 01/24 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 12/23 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/24 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 01/24 16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell Anhörung 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Finanzplatztag» der «Börsen-Zeitung» u.a. mit Dekabank-Vorstand Matthias Danne, Helaba-Chefvolkswirtin Getrud Traud und Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp 10:30 DEU: Pk ifo-Konjunktur-Prognose Frühjahr 2024 mit ifo-Präsident Prof. Dr. Clemens Fuest und ifo-Konjunkturchef Prof. Dr. Timo Wollmershäuser, Berlin 10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-Pk 10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Jahres-Pk 12:00 DEU: BGH urteilt zu Hotelkosten bei Beherbergungsverbot im Rahmen der Corona-Pandemie, Karlsruhe 16:30 DEU: Konferenz Wirtschaftsforum der SPD e.V. «Turbo für Arbeit» zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 18:00 DEU: Beginn 35-stündiger Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Güterverkehr bei der Deutschen Bahn Die Gewerkschaft der Lokomotivführer hat ihre Mitglieder zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Im Güterverkehr soll der Ausstand am Mittwoch um 18 Uhr beginnen und bis Freitag, 5 Uhr, dauern. Im Personenverkehr ist der Arbeitskampf von Donnerstag, 2 Uhr, bis Freitag, 13 Uhr, geplant. + 11.00 Statement DB-Konzernsprecher Achim Stauß + 14.00 Wuppertal GDL-Bezirksversammlung NRW mit Teilnahme Bundesvorsitzender Weselsky LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Markenrecht bei Puma-Schuhen DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) unter dem Vorsitz von Hessen, zeitweise mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) GBR: Britischer Finanzminister legt Haushaltspläne vor CHN: Fortsetzung der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses DEU: Fortsetzung Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (11.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Telefonkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 Pressekonferenz) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1 Media SE, Jahreszahlen (detailliert) (11.30 h Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen 11:00 DEU: GLS Bank, Jahreszahlen 17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novo Nordisk, Capital Markets Day INT: Broadcom, Q1-Zahlen ITA: Prada, Jahreszahlen ITA: TIM Group, Capital Market Day USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco, Arbeitslosenzahlen 2/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/24 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim und -exporte), Jahr 2023 08:00 DEU: Büro- und Handelsimmobilien: Baufertigstellungen, Baugenehmigungen, Baupreise und Gewerbemieten, Jahre 2002-2023 09:00 CHE: SNB Devisenreserven 2/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 01/24 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung + 14.45 Pk 14:30 USA: Handelsbilanz 01/24 14:30 USA: Produktivität Q4/23 (detailliert) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 21:00 USA: Konsumentenkredite 01/24 CHN: Handelsbilanz 02/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten 09:00 DEU: Digitale Pk «DIW-Konjunkturprognose Frühjahr 2024» u.a. mit DIW-Präsident Marcel Fratzscher DEU: «data unplugged» - Netzwerktreffen zu Künstlicher Intelligenz u.a. mit Vortrag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 TWN: TSMC, Umsatz 02/24 07:00 CHE: Mikron, Jahreszahlen 08:00 GBR: Entain, Jahreszahlen 10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 01/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/24 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 2/24 10:00 ITA: Erzeugerpreise 01/24 08:00 DEU: Industrieproduktion 01/24 11:00 EUR: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 Der Bundesgerichtshof entscheidet zur Gültigkeit von während Corona gefassten Beschlüssen einer Eigentümergemeinschaft HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 17:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung DEU: Alstria Office REIT, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/23 (detailliert) 08:00 CHE: SNB, Zinsentscheid 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 2/24 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Euro-Gruppe ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk, 16.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen und Investorenkonferenz 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Encavis, 8th SMC Impact Investment Day, München TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/24 13:30 USA: Realeinkommen 2/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DNK: Lego Jahreszahlen, Billund 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Reeder (VDR), Hamburg 10:00 DEU: Hybride Pk Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) Frühjahrsmonitor, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahrespressegespräch 2024 der NRW.Bank (auch online), Düsseldorf 13:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Lufthansa Technik AG, Hamburg 13:00 DEU: Wirtschaftskonferenz des Wirtschaftsforums der SPD - Wachstumsmotor Transformation: Standortpolitik in Deutschland, Europa und der Welt u.a. mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil und Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Berlin BEL: Treffen der EU-Finanzministerinnen und Finanzminister, Brüssel USA: Biden empfängt Polens Präsident Duda und Ministerpräsident Tusk im Weißen Haus, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/24 07:00 DEU: Grand City Properties, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:00 CHE: Sandoz, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen 08:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (10.15 h Bilanz-Pk) 09:00 DEU: Volkswagen AG, Jahres-Pk, Berlin 22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/24 08:00 GBR: BIP 1/24 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q4/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 1/24 SONSTIGE TERMINE DEU: 21. Deutscher Insolvenzrechtstag des Deutschen Anwaltsvereins, Berlin 08:30 DEU: «Zukunftstag Mittelstand» - Fünf Minister stellen sich 5.000 Unternehmern mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Berlin 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München 10:00 DEU: Online-Pk des Verbands ZIV, Die Fahrradindustrie zu Marktdaten 2023, Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 DEU: K+S, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen 07:30 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht 08:00 LUX: RTL Group, Jahreszahlen 08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen 10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk 22:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: DWS, Geschäftsbericht DEU: Munich Re, Geschäftsbericht DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht DEU: Bilfinger, Geschäftsbericht ITA: Eni, Vorstellung Strategieplan 2024-2027 TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/24 13:30 USA: Erzeugerpreise 2/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 USA: Lagerbestände 1/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group AG, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz 09:30 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Nord/LB, Bilanz-Pk, Hannover 10:00 DEU: VCI legt Bericht zum vierten Quartal und Jahreszahlen 2023 vor 11:00 DEU: Volkswagen AG, Auslieferungen 2/24 12:00 ESP: BBVA, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 1/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/23 10:00 ITA: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/24 14:00 POL: Handelsbilanz 1/24 13:30 USA: Empire State Index 3/24 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/24 14:15 USA: Industrieproduktion 2/24 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/24 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/24 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Spanien SONSTIGE TERMINE DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz Pk zum Geschäftsjahr 2023, Mainz DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. RUS: Beginn der Präsidentenwahl in Russland - Kremlchef Putin will bis Sonntag (17.3.) zum 5. Mal zum Staatsoberhaupt gewählt werden, Moskau HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Meyer Burger Technology, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 1/24 03:00 CHN: Einzelhandelsumsätze 2/24 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/24 15:00 USA: NAHB-Index 3/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 12 000 Postbank-Beschäftigte, Frankfurt/M. 10:00 DEU: «Handelsblatt»-Tagung «Bankenaufsicht» (Präsenz und digital)u.a. mit der seit Januar amtierenden Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch, EBA-Chef José Manuel Campa, Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler, Bundesbank-Zentralbereichsleiter Bankenaufsicht Karlheinz Walch sowie Vertreterinnen und Vertretern von Banken und Verbänden, Frankfurt 11:30 DEU: Bilanz-Pk Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank), Frankfurt/M. 13:30 DEU: Verkündungstermin in Verfahren gegen Impfstoffhersteller Astrazeneca wegen Schadenersatzes, Bamberg BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutz, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen 11:00 DEU: Chemieverbände Hessen, Frühjahrs-Pressegespräch, Frankfurt/M. 14:00 USA: 3M, Investor Day 14:30 CHE: Schindler, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 05:30 JPN: Industrieproduktion1/24 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 1/24 (endgültig) 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 2/24 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 3/24 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/24 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 2/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Zweiter Tag - «Handelsblatt»-Tagung «Bankenaufsicht» (Präsenz und digital) u.a. mit dem seit Januar amtierenden Risikovorstand der Commerzbank, Bernd Spalt DEU: Konferenz «Europe 2024» u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ----------------------------------------------------------------------------------------

