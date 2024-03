Aktie der Woche 🔴 Super Micro Computer (07.03.2024)

Super Micro Computer steigt in den S&P 500 auf

steigt in den S&P 500 auf Aktie steigt auf ein neues Rekordhoch

Die Aktien haben seit Anfang 2023 um ĂĽber 1200% zugelegt

KI-Nachfrage sorgt fĂĽr deutliches Umsatz- und Ertragswachstum

Kursanstieg bei $1.150 verlangsamt

Super Micro Computer (SMCI.US) erholte sich zu Beginn dieser Woche und erreichte neue Allzeithochs. Ausgelöst wurde der Anstieg durch die Bekanntgabe der S&P Dow Jones Indices am vergangenen Freitag nach Börsenschluss an der Wall Street. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Aktie und ihre Bewertung!

Super Micro Computer wird in den S&P 500 Index aufgenommen

Super Micro Computer verzeichnete am Montag einen Kursanstieg von fast 20 % und kletterte auf neue Allzeithochs. Ausgelöst wurde der Anstieg durch eine Ankündigung von S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss an der Wall Street. S&P Dow Jones Indices gab bekannt, dass Super Micro Computer und Deckers Outdoor mit Wirkung vom 18. März 2024 Whirlpool und Zions Bancorp im S&P 500 Index ersetzen werden.

Die Aufnahme einer Aktie in den Index der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach dieser Aktie in nächster Zeit steigen könnte. Der Grund dafür ist, dass Indexfonds, wie börsengehandelte Fonds, die den S&P 500-Index abbilden, ihre Portfolios an die neue Zusammensetzung des Index anpassen müssen. Das bedeutet, dass sie Aktien von Super Micro Computer kaufen müssen, und zwar um den 18. März 2024, um eine möglichst geringe Diskrepanz zwischen der Index- und der Fondsperformance zu gewährleisten. Der sprunghafte Anstieg der Super Micro Computer-Aktien nach der Ankündigung ist ein Versuch, die Nachfrage der ETFs zu übertreffen.

Die Aktie ist seit Anfang 2023 um mehr als 1.200 % angestiegen!

Nvidia ist ein Star der laufenden KI-getriebenen Börsenrallye, die seit Anfang 2023 um rund 500 % gestiegen ist und das drittgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt geworden ist. Die Aufmerksamkeit für Nvidia sollte nicht überraschen, da es sich um ein großes Unternehmen handelt und die KI-getriebenen Renditen gigantisch sind. Es ist jedoch nicht das Unternehmen mit der besten Performance im Bereich KI. Super Micro Computer, ein Hersteller von Servern und anderen Geräten für die künstliche Intelligenz, hat seit Anfang des vergangenen Jahres einen atemberaubenden Kursanstieg von über 1200 % verzeichnet! Die Aktie wird auch rund 295 % höher gehandelt als zum Jahresende 2023!

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Ein Blick auf den Chart

Super Micro Computer (SMCI.US) kletterte am Montag über die Marke von 1.000 $ und erreichte neue Allzeithochs. Ein Blick auf das Chart im H1-Intervall zeigt jedoch, dass der Anstieg im Bereich von 1.150 $ gestoppt wurde. Die Aktie fiel am Dienstag inmitten eines allgemeinen Marktausverkaufs, konnte sich aber gestern wieder in den Bereich von 1.150 $ erholen. Die zukünftigen technischen Aussichten hängen davon ab, was die Aktie als nächstes tut. Sollte es nicht gelingen, den Bereich um 1.150 $ zu durchbrechen und einen Pullback zu vollziehen, würde sich auf dem Chart ein Doppel-Top-Muster zeigen. In einem solchen Szenario würde der Bereich um $1.000 als Nackenlinie des Musters dienen und ein wichtiges kurzfristiges Niveau darstellen, das es zu beobachten gilt.





Vollständigen Artikel weiterlesen





- Handeln Sie verantwortungsvoll -



Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.